Ekstraklasa siatkarzy. PGE GiEK Skra Bełchatów z ważnym triumfem

Zwycięstwo Skry Bełchatów po czterech setach

Spotkanie w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej zakończyło się triumfem gospodarzy. PGE GiEK Skra Bełchatów pokonała zespół Energa Indykpol AZS Olsztyn 3:1. Poszczególne partie zakończyły się wynikami 25:20, 21:25, 25:18 oraz 25:22. Kibice zgromadzeni na trybunach mogli podziwiać wyrównaną walkę obu zespołów. Miejscowi siatkarze wykazali się jednak znacznie większą skutecznością w decyzyjnych momentach meczu.

Zwycięska drużyna zaprezentowała stabilną formę przez większość tego ligowego starcia. W wyjściowym składzie PGE GiEK Skry Bełchatów znaleźli się Zouheir El Graoui, Grzegorz Łomacz, Mateusz Nowak, Antoine Pothron, Alan Souza oraz Michał Szalacha. Funkcję libero w tym spotkaniu pełnił Adam Kowalski, a na parkiecie zaprezentował się również Igor Grobelny. Solidna postawa całego zespołu przełożyła się na cenne zwycięstwo. Bełchatowianie skutecznie wykorzystali atut własnej hali.

Jak zaprezentowali się siatkarze AZS Olsztyn?

Goście zdołali nawiązać zaciętą walkę, wygrywając drugą odsłonę tego pasjonującego spotkania. Mimo bardzo ambitnej postawy Energa Indykpol AZS Olsztyn musiał ostatecznie uznać wyższość utytułowanego rywala z Bełchatowa. Słabsza dyspozycja w pierwszej, trzeciej i czwartej partii zadecydowała o końcowej porażce przyjezdnych. Siatkarze z Olsztyna pokazali ogromną wolę walki na parkiecie. Niestety dla nich, nie wystarczyło to na pokonanie świetnie dysponowanych gospodarzy.

Drużyna gości przystąpiła do sportowej rywalizacji w bardzo mocnym zestawieniu personalnym. Barw ekipy Energa Indykpol AZS Olsztyn bronili na boisku Paweł Cieślik, Paweł Halaba, Moritz Karlitzek, Łukasz Kozub, Jakub Majchrzak oraz Arthur Szwarc. Na pozycji libero wystąpił Jakub Ciunajtis, a w trakcie meczu na parkiet weszli także Karol Borkowski, Dimitar Dimitrow, Kuba Hawryluk, Seweryn Lipiński, Kacper Sienkiewicz i Bartosz Sławiński. Zmiany dokonywane przez sztab szkoleniowy nie zdołały odwrócić losów tej rywalizacji. Spotkanie zakończyło się triumfem gospodarzy za pełną pulę punktów.