Piotr Zieliński nie zagra z Rumunią. Mateusz Borek ujawnia nieznane fakty

Piotr Zieliński nie zagra w meczu Rumunia - Polska

W nadchodzącym pojedynku z Rumunią polska kadra będzie musiała poradzić sobie bez swojej wiodącej postaci w drugiej linii. Piotr Zieliński od wielu lat stanowi o sile środka pola w drużynie narodowej, a podczas nieobecności Roberta Lewandowskiego na murawie przejmuje również opaskę kapitańską. O kłopotach zdrowotnych zawodnika Interu Mediolan usłyszeliśmy już w czwartek, kiedy to musiał zrezygnować z treningu i pozostał w hotelu wspólnie z Marcelem Regułą. Drugi z wymienionych graczy zdołał jednak wrócić do pełni sił i ostatecznie otrzymał powołanie do kadry meczowej. Z kolei Piotr Zieliński całkowicie wypadł z listy zawodników przewidzianych do gry w Bukareszcie. Szybko okazało się, że złapany wirus to nie wszystko. Z ustaleń przedstawionych przez Mateusza Borka wynika, że popularny „Zielu” zmaga się z urazem, co wywołało ogromne poruszenie wokół reprezentanta.

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QUIZ. Ikony polskiej piłki lat 90. Pamiętasz ich imiona? Juskowiak, Citko, Warzycha i inni Pytanie 1 z 20 Citko, były gracz m.in. Widzewa i Legii, ma na imię: Mariusz Mirosław Marek Następne pytanie

Kontuzja Piotra Zielińskiego a występ w meczu Polska - Szwecja

Współwłaściciel Kanału Sportowego oraz komentator Telewizji Polskiej ma wątpliwości co do rychłego powrotu pomocnika na boisko. Dziennikarz nie jest przekonany, czy Piotr Zieliński będzie w stanie zagrać we wtorek, 17 listopada, przeciwko Szwecji w ramach ostatniej kolejki Ligi Narodów na stadionie we Wrocławiu.

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„Powiem szczerze, że nie dałbym się pokroić i na 100 proc. nie zaryzykuję tezy, że Piotr Zieliński zagra w meczu ze Szwecją. Przyjechał z Interu Mediolan z kontuzją stopy, która mocno ogranicza możliwość biegania. W truchcie można sobie jeszcze jakoś z tym poradzić, natomiast każde przyspieszenie, sprint czy zwrot, zwłaszcza z piłką sprawia problem” – przekazał Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego. Pozostaje liczyć na to, że rozgrywający zdoła wykurować się na czas przed pojedynkiem z ekipą „Trzech Koron”. Ewentualna nieobecność tak doświadczonego piłkarza w starciu z wymagającym przeciwnikiem byłaby dla Jana Urbana ogromnym wyzwaniem.

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