Martyna Majchrzak zostanie szóstą żoną Michała Wiśniewskiego? Lider Ich Troje odpowiada na plotki

Koniec piątego małżeństwa Michała Wiśniewskiego

Lider kultowego zespołu nieustannie dostarcza mediom tematów związanych ze swoimi burzliwymi relacjami damsko-męskimi. Pogłoski o poważnych problemach w jego najnowszym związku krążyły w przestrzeni publicznej od wielu tygodni. W połowie marca pięćdziesięciotrzyletni wokalista ostatecznie przyznał publicznie, że jego relacja przeszła do historii i obecnie ponownie nie ma partnerki życiowej.

Spekulacje dotyczące kłopotów w relacji z czterdziestoletnią Polą Wiśniewską narastały od dłuższego czasu. Para regularnie publikowała w internecie tajemnicze i wieloznaczne komunikaty, które tylko podsycały zainteresowanie fanów. W minioną środę muzyk zdecydował się przeciąć wszelkie domysły i oficjalnie poinformował o zakończeniu tego etapu swojego życia.

Michał Wiśniewski wystosował specjalny apel o spokój ze względu na dobro małoletnich. Para wychowuje dwójkę wspólnych dzieci. Frontman grupy poprosił fanów oraz media „o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania”. Artysta zaznaczył jednocześnie, że zależy mu na rozstaniu w zgodzie i liczy, że oboje wyjdą z tej trudnej sytuacji „jak najmniej poranieni”.

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Michał Wiśniewski romansuje z Martyną Majchrzak? Artysta zabrał głos

Gwiazdor słynie z tego, że po bolesnych rozstaniach bardzo szybko odnajduje pocieszenie w ramionach kolejnych kobiet. Obecnie brakuje oficjalnych potwierdzeń dotyczących nowej miłości, jednak w przestrzeni wirtualnej już rozpoczęto intensywne poszukiwania kandydatki. Użytkownicy internetu natychmiast zwrócili uwagę na najnowszą wokalistkę formacji Ich Troje, czyli Martynę Majchrzak, która niedawno obchodziła dwudzieste pierwsze urodziny.

Muzycy wzięli niedawno udział w popularnym wydarzeniu muzycznym stacji Polsat. Podczas festiwalu reporter Maksymilian Kluziewicz zapytał członków grupy o narastające w sieci spekulacje. Doświadczony piosenkarz stanowczo zaprzeczył doniesieniom i wziął w obronę młodszą koleżankę z zespołu, dodając, że dziewczyna jest w szczęśliwej relacji i nie potrafi jeszcze radzić sobie z takimi absurdalnymi plotkami.

„Dla niej to jest nowość, że ktoś gada takie głupoty. Ona ma cudownego chłopaka i zareagowała na to jakimś wywiadem, gdzie musiała się z tego tłumaczyć. No nie ma co tłumaczyć, bo to jest niemożliwe po prostu” - powiedział Michał Wiśniewski w wywiadzie.

W trakcie wywiadu głos zabrał również pięćdziesięciosześcioletni Jacek Łągwa. Współzałożyciel legendarnej formacji przypomniał w żartobliwym tonie historię miłosną swojego wieloletniego przyjaciela. Kompozytor celnie wypunktował, że w przeszłości artysta dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu z piosenkarkami współpracującymi z ich grupą.

„Ale wiesz, dwie wokalistki były żonami Michała, więc może to trzech razy sztuka” - mówił ze śmiechem Jacek Łągwa.

Dwudziestojednoletnia artystka nie kryła jednak swojego oburzenia całą sytuacją i postanowiła natychmiast uciąć narastające spekulacje. Młoda gwiazda zdecydowanie odcięła się od plotek łączących ją z liderem zespołu.

„Staram się nie czytać tych komentarzy, bo jak widzę, że właśnie będę szóstą żoną, to do mnie krew zalewa” - przyznała piosenkarka.

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