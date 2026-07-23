Córka Ewy Sałackiej przerywa milczenie po 20. latach od śmierci matki. Jej słowa łamią serce

23 lipca mija dokładnie 20 lat od odejścia Ewy Sałackiej, popularnej polskiej aktorki znanej z ról kinowych, teatralnych i serialowych. Jej nieoczekiwana i zupełnie zbędna śmierć wywołała ogromny żal wśród widzów, którzy bardzo ją cenili. O tragicznej rocznicy przypomniała jedyna latorośl gwiazdy, Matylda, publikując w serwisie Instagram dawne zdjęcie matki z bardzo osobistym podpisem, który wywołał falę wzruszenia wśród internautów.

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Matylda Kirstein wspomina Ewę Sałacką

Jak to jest, że już od 20 lat uparcie Cię z nami nie ma... #mama 23.07.2026

- wyznała na swoim profilu córka Ewy Sałackiej.

Ten zwięzły, ale bardzo osobisty przekaz wzbudził poruszenie u fanów nieodżałowanej aktorki. Wielbiciele jej talentu do dziś mają problem z zaakceptowaniem, że tak młoda, atrakcyjna i utalentowana osoba zmarła z dnia na dzień.

Tragedia na wakacjach: śmierć Ewy Sałackiej

Gwiazda pożegnała się z życiem 23 lipca 2006 roku podczas wypoczynku w miejscowości Arciechów niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego. Osa użądliła Ewę Sałacką w wargę, co skończyło się gwałtownym i silnym atakiem alergicznym, prowadzącym w efekcie do wstrząsu anafilaktycznego.

Pomimo natychmiastowej interwencji pogotowia i wysiłków medyków, 49-letnia Ewa Sałacka nie przeżyła. To niespodziewane odejście było druzgocącym doświadczeniem dla jej bliskich, przyjaciół z branży i wszystkich miłośników jej talentu.

Droga aktorska Ewy Sałackiej

Aktorka zagrała mnóstwo wyrazistych i trudnych do zapomnienia ról na dużym i małym ekranie. Widzowie poznali ją m.in. dzięki występowi w kultowej komedii "Och, Karol" (reż. Katarzyna Lesiak) czy jako śpiewaczkę współpracującą z wywiadem w popularnej produkcji "Na kłopoty… Bednarski". Serca publiczności zdobyła też, wcielając się w postać dziennikarki Christine w obrazie "Klątwa Doliny Węży", Zosię w tytule "Sztuka kochania" oraz jako Benita von Altenburg w wieloodcinkowym "Pograniczu w ogniu". Jej portfolio obejmuje również krótki występ jako prostytutka w kryminalnym "07 zgłoś się". Z kolei pod koniec ubiegłego stulecia można było ją oglądać epizodycznie w "Czterdziestolatku. 20 lat później" oraz "Tygrysach Europy".

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Oprócz tego zagrała sekretarkę Zosię w "Och, Karol", a także można było ją podziwiać w filmach "Fuks", "Dzieci i ryby" czy serialowej "Pierwszej miłości" (jako Urszula Paprocka). Z powodzeniem realizowała się też na deskach teatrów i w produkcjach Teatru Telewizji. Wielokrotnie proponowano jej postacie stanowczych, intrygujących kobiet, do czego idealnie pasowała jej specyficzna, przyciągająca wzrok uroda i ogromna charyzma przed kamerą.

Prywatne życie Ewy Sałackiej

Za kulisami życia zawodowego aktorka była związana z kilkoma rozpoznawalnymi mężczyznami z branży rozrywkowej. Będąc jeszcze studentką, spotykała się z autorem zdjęć filmowych Dariuszem Wolskim, a pod koniec lat siedemdziesiątych (w 1979 r.) poślubiła znanego reżysera Krzysztofa Krauzego. Gdy to małżeństwo się zakończyło, gwiazda próbowała układać sobie życie m.in. z muzykiem Zbigniewem Wodeckim i lekarzem Ludwikiem Kosmalem.

Szczęście znalazła u boku dentysty i specjalisty chirurgii szczękowej Witolda Kirsteina, za którego wyszła za mąż w 1994 roku. Wówczas na świat przyszła też ich pociecha - Matylda, która dzisiaj czule dba o pamięć o zmarłej matce.

Ciało 49-letniej artystki spoczęło na warszawskich Starych Powązkach. Nawet po dwudziestu latach od jej śmierci Ewa Sałacka wciąż funkcjonuje w świadomości polskich widzów jako niezmiernie popularna i jedyna w swoim rodzaju gwiazda.

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