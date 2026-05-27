Michał Wiśniewski wygrał w sądzie. Potem świętował przy kawie i naleśnikach

Wymiar sprawiedliwości w 2023 roku skazał Michała Wiśniewskiego na półtora roku więzienia oraz nałożył na niego obowiązek zapłaty osiemdziesięciu tysięcy złotych grzywny. Postępowanie dotyczyło okoliczności uzyskania pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych na podstawie rzekomo nieprawdziwych danych. Ostatecznie sąd apelacyjny przyznał rację gwiazdorowi i całkowicie go uniewinnił. Wzruszony lider zespołu Ich Troje poczuł wielką ulgę i zaraz potem udał się na... porcję naleśników.

Michał Wiśniewski wygrywa w sądzie. Walka wokalisty o uniewinnienie trwała pięć lat

Batalia prawna piosenkarza trwała aż pół dekady. Lider formacji Ich Troje od początku nie zgadzał się z wyrokiem pierwszej instancji i konsekwentnie zapowiadał obronę swojej niewinności. Michał Wiśniewski pojawił się 27 maja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w celu ponownego przedstawienia swoich racji. Zauważył wprawdzie swoją lekkomyślność przy chęci inwestycji w klubu, ale podkreślał jednocześnie czyste intencje i posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego. Skazanie za posługiwanie się nieprawdziwymi danymi nazywał pomyłką organów ścigania. Sąd Apelacyjny w Warszawie ostatecznie przychylił się do jego argumentacji i oczyścił go ze wszystkich zarzutów.

Świętowanie przy kawie i naleśnikach. Tak gwiazdor cieszył się z wyroku

Michał Wiśniewski po ogłoszeniu korzystnego dla siebie werdyktu nie potrafił powstrzymać łez i wyraźnie odetchnął z ulgą na oczach zgromadzonej publiczności. Zakończenie tego niezwykle medialnego procesu stanowiło dla niego idealny pretekst do radosnego świętowania. Czerwonowłosy wokalista udał się do jednego z warszawskich lokali, gdzie fotoreporterzy "Super Expressu" uchwycili go w czasie jedzenia naleśników i picia kawy. Dosłownie słodki triumf?

Michał Wiśniewski szykuje się do rozwodu

Zakończenie sprawy afery pożyczkowej nie oznacza dla piosenkarza końca wizyt w sądowych gmachach. Dokładnie w dniu wygranej apelacji dziennikarze dowiedzieli się o dacie pierwszej rozprawy rozwodowej wokalisty. Już niebawem Michał Wiśniewski pojawi się w Sądzie Okręgowym naprzeciwko Poli Wiśniewskiej. Gwiazdor w marcu br. ogłosił rozpad swojego piątego związku małżeńskiego.

