Marta Nawrocka krótko podsumowała występ Wiktora Sasa na Eurowizji Junior. Jedno słowo

Od wygranej w "The Voice Kids" po Eurowizję Junior. Kariera Wiktora Sasa

Dziecięca odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji narodziła się w 2023 roku, odpowiadając na gigantyczne zainteresowanie "dorosłym" odpowiednikiem formatu. Polska jest obecna w imprezie od jej inauguracji, choć zaliczyła po drodze kilka przerw w uczestnictwie. Nie zmienia to faktu, że juniorzy odnosili na tej scenie spektakularne sukcesy.

Aż dwukrotnie reprezentanci naszego kraju stawali na najwyższym stopniu podium. Najpierw Roksana Węgiel triumfowała w 2018 roku, a w kolejnej edycji puchar wzniosła Viki Gabor. Niewiele brakowało, by w 2021 roku zwyciężyła Sara James, która ostatecznie uplasowała się na drugiej pozycji. Warto zauważyć, że wszystkie te wokalistki zdobywały wcześniej szlify w programie "The Voice Kids".

W minionym roku Telewizja Polska poinformowała o ważnej zmianie. Zdecydowano, że triumfator dziewiątej odsłony "The Voice Kids" z automatu zdobędzie bilet na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2026! W ten sposób to właśnie Wiktor Sas otrzymał szansę reprezentowania ojczyzny.

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Marta Nawrocka gratuluje Wiktorowi Sasowi po występie na Eurowizji Junior

Podczas finałowego koncertu 14-latek wykonał piosenkę "Gravity". Za powstanie kompozycji odpowiadali: Lanberry, Tribbs, Koder oraz Coach Harrison. Polski piosenkarz postawił na dynamiczne show, które dopełniły innowacyjne rozwiązania wizualne oraz dopracowany w najdrobniejszych szczegółach układ taneczny.

W ostatecznym rozrachunku Wiktor Sas zajął w konkursie szóstą lokatę, chociaż jego prezentacja sceniczna zebrała mnóstwo pochwał. Wynik polskiego reprezentanta zamknął się w 144 punktach. W tym zestawieniu znalazły się 83 oczka przyznane przez profesjonalne jury oraz 61 punktów od widzów, którzy brali udział w głosowaniu online.

Młody muzyk doczekał się fali entuzjastycznych słów po swoim występie. Wśród osób, które pospieszyły z gratulacjami, znalazły się między innymi Roksana Węgiel oraz Marta Nawrocka!

Żona prezydenta postanowiła zamieścić wpis w mediach społecznościowych, komentując post na profilu wokalisty na Instagramie. "Gratulacje Wiktor! Duma!" - podsumowała krótko pierwsza dama, urozmaicając wpis emotikonami w kształcie białego i czerwonego serca.

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QUIZ. Eurowizja rządzi - 8 na 10 poprawnych odpowiedzi to już sukces! Pytanie 1 z 10 Kiedy odbyła się pierwsza Eurowizja? W 1945 roku W 1950 roku W 1956 roku Następne pytanie