Wiktor Sas skomentował swój występ oraz wyniki Eurowizji! Powiedział to zaraz po finale!

Eurowizja Junior 2026: Wiktor Sas zajął szóste miejsce

W sobotę, 24 października odbył się finał Eurowizji Junior 2026. Chociaż w ubiegłym roku po zwycięstwo Lou Deleuze z Francji, to konkurs nie odbył się w kraju nad Sekwaną. Krótko po finale francuski nadawca poinformował o braku funduszy na organizację wydarzenia.

Kilka miesięcy później organizatorzy konkursu przekazali, że krajem gospodarzem zostanie Malta. Eurowizja Junior 2026 zawitała więc do miejscowości Ta’ Qali. O zwycięstwo walczyło szesnaście państw, w tym Polska, którą reprezentował 14-letni Wiktor Sas z utworem "Gravity".

Finał konkursu rozpoczął się o godzinie 21:00 polskiego czasu. Wiktor Sas zaprezentował się jako siódmy z kolei. Jeszcze przed finałem 14-latek wymieniany był jako faworyt do zwycięstwa. Mimo bardzo dobrego występu zajął szóste miejsce. Łącznie otrzymał 144 punkty, z czego 83 od jurorów, a 61 od publiczności w głosowaniu online.

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Wiktor Sas: Pierwsza wypowiedź po finale Eurowizji Junior

Krótko po zakończeniu finału Wiktor Sas skomentował wyniki konkursu. Młody piosenkarz ocenił również swój występ. W wypowiedzi dla Telewizji Polskiej stwierdził, że jest zadowolony z ostatecznego wyniki.

Moi drodzy, jesteśmy już po Eurowizji Junior, zajęliśmy szóste miejsce. Jest to, moim zdaniem, dobry wynik i jestem zadowolony. Z dziewczynami zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Dziękuję wam wszystkim za głosy i widzimy się następnym razem. Gdzieś tam. Nie wiem, gdzie. Pa! - powiedział Sas.

24. edycję Eurowizji Junior wygrała Armenia, którą reprezentowała Nare z piosenką "Boo!". Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania, a na trzecim Francja.

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QUIZ. Eurowizja rządzi - 8 na 10 poprawnych odpowiedzi to już sukces! Pytanie 1 z 10 Kiedy odbyła się pierwsza Eurowizja? W 1945 roku W 1950 roku W 1956 roku Następne pytanie