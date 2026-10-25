Marta Wieniawa-Narkiewicz i inne znane Polki, które związały się z młodszymi partnerami

Marta Wieniawa-Narkiewicz spotyka się z Mateuszem Sałajczykiem

Podczas gdy życie uczuciowe Julii Wieniawy przeżywa ostatnio zawirowania, jej mama zdaje się kwitnąć. Marta Wieniawa-Narkiewicz była niedawno widziana w Sopocie u boku znacznie młodszego mężczyzny. Internet szybko obiegły fotografie, na których uwieczniono ich romantyczny, pełen czułości spacer za rękę.

Jak donoszą media, wybrankiem menadżerki jest influencer znany pod pseudonimem "Rekinway". W rzeczywistości to 33-letni aktor Mateusz Sałajczyk, który ukończył wrocławski wydział krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Młody mężczyzna skupia się teraz na działalności w sieci. Na Instagramie prowadzi profil, gdzie doradza kobietom w ramach cyklu "Jak być kochaną". Jego filmy cieszą się dużym zainteresowaniem, a sam profil zgromadził już ponad 124 tysiące obserwujących.

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Monika Olejnik od 30 lat z Tomaszem Ziółkowskim

Monika Olejnik to jedna z najważniejszych postaci polskiego dziennikarstwa, słynąca z bezkompromisowych wywiadów z politykami. Choć jej życie zawodowe jest na widelcu, prywatność chroni bardzo mocno. W 1995 roku jej serce skradł o piętnaście lat młodszy Tomasz Ziółkowski, również związany z mediami.

Uczucie wybuchło szybko, a wspólnym mianownikiem stała się miłość do zawodu, co pozwalało im na częste widywanie się nawet podczas obowiązków służbowych. Od tamtego czasu tworzą zgrany duet. Mają za sobą już trzydzieści lat wspólnego życia. Chociaż niechętnie o sobie opowiadają, regularnie można ich spotkać na ważnych wydarzeniach branżowych.

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Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk – związek pełen emocji

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk od dziesięciu lat udowadniają, że w show-biznesie można stworzyć trwałą i szczęśliwą relację. Chociaż bywają razem na czerwonych dywanach, stronią od błysku fleszy. Rąbek tajemnicy uchylili podczas 18. edycji programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie Boczarska dotarła do finałowego odcinka.

Kiedy ich drogi się przecięły, ona była już uznaną aktorką, podczas gdy on stawiał pierwsze kroki w świecie filmu. W 2017 roku powitali na świecie syna Henryka. Niedawno, w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski", aktorka wyznała, że jej związek z młodszym o siedem lat partnerem wciąż wywołuje poruszenie wśród publiczności.

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Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki wzięli ślub

W 2021 roku, po 22 latach spędzonych z Waldemarem Błaszczykiem, Ewa Gawryluk zdecydowała się na rozwód. Nie planowała nowych relacji, ale los miał inne plany. Na lotnisku wpadła na Piotra Domanieckiego – trenera bramkarzy, wuefistę, absolwenta AWF-u i miłośnika awiacji.

Mężczyzna po prostu pomógł jej złapać taksówkę, a ta z pozoru zwyczajna sytuacja przerodziła się w głębokie uczucie. Na początku ukrywali się przed wścibskimi spojrzeniami, ale w końcu Domaniecki zaczął jej towarzyszyć na oficjalnych imprezach. W czerwcu 2024 roku para stanęła na ślubnym kobiercu.

Udzielając wywiadu magazynowi "Viva", przyznali, że przełamywaniem schematów w Polsce zajęli się wcześniej Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner, których również dzieli spora, 16-letnia różnica wieku.

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Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner – przełamują lody

Magdalena Cielecka niezwykle oszczędnie dzieli się swoim życiem prywatnym, co dotyczyło również jej związku z młodszym o 16 lat Bartoszem Gelnerem. Doniesienia o ich romansie pojawiły się już w 2019 roku, ale dopiero trzy lata później aktorka oficjalnie potwierdziła te informacje w rozmowie z magazynem "Zwierciadło", przyznając, że są razem od dłuższego czasu.

Para konsekwentnie unika rozgłosu i błysku fleszy. Bardzo rzadko mówią o sobie publicznie i sporadycznie pozują razem do zdjęć. Często jednak ich związek jest szeroko komentowany w sieci, co nie zawsze spotykało się z przychylnymi opiniami. Sama Cielecka podkreśla, że społeczny odbiór ich relacji z czasem zaczął ewoluować na lepsze.

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