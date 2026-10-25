Edyta Górniak i Justyna Steczkowska na zdjęciach sprzed lat. Trudno je poznać!

Lata 90. były czasem niezwykłego rozkwitu rodzimej branży fonograficznej, a na rynku muzycznym debiutowały liczne osobowości sceniczne. To właśnie telewizyjne transmisje i legendarne festiwale dawały debiutantom szansę na zaistnienie w świadomości widzów. Do tego zacnego grona szybko dołączyły Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, które momentalnie zyskały rozgłos, budując swoje nazwiska na własnych, unikalnych zasadach.

Górniak i Steczkowska na archiwalnych zdjęciach. Tak prezentowały się ich początki

Edyta Górniak stała się prawdziwym objawieniem polskiej sceny w 1994 roku, gdy jako pierwsza Polka wystąpiła na Konkursie Piosenki Eurowizji. Brawurowe wykonanie utworu „To nie ja!" zapewniło artystce drugie miejsce na podium, co do dziś pozostaje niepobitym polskim rekordem w tym europejskim formacie. Młodziutka piosenkarka natychmiast rozkochała w sobie publiczność, a jej dalsza kariera potoczyła się błyskawicznie.

W tamtym okresie na polskiej scenie zaczęła błyszczeć także Justyna Steczkowska, dla której prawdziwym przełomem okazał się występ w programie „Szansa na sukces". W kultowym już formacie, wyemitowanym w 1994 roku, wokalistka zmierzyła się z hitem „Boskie Buenos" z repertuaru Maanamu. Niedługo później triumfowała w opolskich Debiutach, by już w 1995 roku wziąć udział w konkursie Eurowizji z piosenką „Sama". Jej oryginalna barwa głosu i nietuzinkowy wizerunek przykuły uwagę słuchaczy w całym kraju.

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Górniak i Steczkowska w latach 90. Szokująca metamorfoza obu piosenkarek

Obecnie, po wielu dekadach funkcjonowania na świeczniku, obie gwiazdy mogą poszczycić się wykreowanym, niezwykle wyrazistym stylem. Ich sceniczny wizerunek przechodził wiele przeobrażeń, co miało związek ze zmieniającymi się trendami i dojrzewaniem artystycznym. Spoglądając na zdjęcia z lat 90., widzimy młode piosenkarki na starcie ich muzycznej drogi, pełne nadziei na sukces i z determinacją podbijające ówczesny rynek.

Stare fotografie znanych osób stanowią niesamowity zapis minionych czasów i odsłaniają kulisy formowania się dzisiejszych ikon popkultury. Z jednej strony ilustrują modowe metamorfozy, a z drugiej pozwalają docenić drogę, jaką pokonały obie piosenkarki. W przypadku Górniak i Steczkowskiej archiwalne materiały to nostalgiczna podróż do momentu, w którym ich wielkie kariery dopiero nabierały kształtów.

Mimo podobnego momentu debiutu na rynku, losy obu gwiazd potoczyły się zupełnie inaczej. Edyta Górniak na stałe wpisała się w pamięć rodaków głównie za sprawą spektakularnego występu na Eurowizji i potężnych ballad, które podbiły serca tysięcy słuchaczy. Z kolei Justyna Steczkowska od samego początku budowała swój wizerunek w oparciu o artystyczne eksperymenty, stawiając na nieszablonowe brzmienia i oryginalną estetykę.

Zastanawiacie się, czy bylibyście w stanie poznać te ikony polskiej muzyki na zdjęciach sprzed prawie trzydziestu lat?

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