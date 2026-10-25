Thibaut Courtois nie zagra w El Clasico. Zaskakująca absencja

Kto zastąpi belgijskiego bramkarza w Realu Madryt?

W związku z niespodziewaną absencją Courtoisa, sztab szkoleniowy Realu Madryt musiał szybko zareagować. Do kadry na mecz z Barceloną powołano 19-letniego bramkarza z Ukrainy, Ilię Wołoszyna. Najprawdopodobniej jednak między słupkami stanie inny ukraiński golkiper, Andrij Łunin.

Brak belgijskiego bramkarza to nie jedyny problem kadrowy madryckiego zespołu. W El Clasico nie zagrają również Raul Asencio, Ferland Mendy i Rodrygo. Z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę w starciu z Villarrealem na boisku nie pojawi się także Vinicius Junior.

Wielkie wyzwanie dla zespołu prowadzonego przez Mourinho

Sytuacja przed arcyważnym meczem z Barceloną staje się coraz trudniejsza dla trenera Jose Mourinho. Real Madryt zajmuje obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli, a jego strata do liderującej ekipy z Katalonii wynosi już sześć punktów.

Warto wspomnieć, że rezerwowym bramkarzem w zespole Barcelony jest reprezentant Polski, Wojciech Szczęsny. Spotkanie El Clasico na stadionie Spotify Camp Nou zaplanowano na niedzielę, na godzinę 21.00.