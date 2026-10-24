Armenia wygrywa Eurowizję Junior 2026! Kim jest Nare, która zaśpiewała piosenkę "Boo!"?

Oto zwycięzca Eurowizji Junior 2026!

Finał Eurowizji Junior 2026 już za nami! W tegorocznej edycji konkursu o zwycięstwo walczyło 16 młodych wykonawców, którzy przyjechali na Maltę, by reprezentować swoje kraje i powalczyć o prestiżowe trofeum. Kto zdobył największe uznanie jurorów i publiczności? Pierwsze miejsce zajęła Armenia, którą reprezentowała Nare z piosenką “Boo!”. Zwyciężczyni zgromadziła łącznie 202 punkty, w tym 103 od jury oraz 99 w głosowaniu widzów. To trzeci triumf tego kraju w historii konkursu. Kim jest młoda artystka, której udało się sięgnąć po najwyższe wyróżnienie i wrócić do domu ze statuetką Eurowizji Junior?

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Kim jest Nare?

Naré to piosenkarka i performerka z Erywania, stolicy Armenii, która od najmłodszych lat czuje się na scenie jak ryba w wodzie. Śpiew, taniec i występy stały się ważną częścią jej życia. Uwielbia także uczyć się nowych układów choreograficznych, słuchać muzyki i spędzać czas z przyjaciółmi. Mimo młodego wieku Naré ma już na koncie występy w znanych musicalach, programach telewizyjnych oraz niektórych z najpopularniejszych projektów muzycznych w Armenii. Dzięki temu zdobyła cenne doświadczenie i rozwijała swoje umiejętności sceniczne. Udział w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior był jej wielkim marzeniem, z którego nie zamierzała rezygnować. Naré czterokrotnie brała udział w armeńskich krajowych eliminacjach, za każdym razem wracając z jeszcze większą determinacją. Przy czwartej próbie jej wytrwałość w końcu przyniosła efekty — wygrała eliminacje i zdobyła szansę na reprezentowanie Armenii podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026.