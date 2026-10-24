Armenia wygrywa Eurowizję Junior 2026! Kim jest Nare, która zaśpiewała piosenkę "Boo!"?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-24 23:38

Znamy zwycięzcę Eurowizji Junior 2026! Decyzją jurorów i widzów trofeum trafiło do Armenii! Kraj ten wygrał dzięki występowi Nare z piosenką "Boo!". Kim jest zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji 2026? Jak wyglądały pełne wyniki. Oto najważniejsze informacje dla tych, którzy przegapili finał na Malcie.

Oto zwycięzca Eurowizji Junior 2026!

Finał Eurowizji Junior 2026 już za nami! W tegorocznej edycji konkursu o zwycięstwo walczyło 16 młodych wykonawców, którzy przyjechali na Maltę, by reprezentować swoje kraje i powalczyć o prestiżowe trofeum. Kto zdobył największe uznanie jurorów i publiczności? Pierwsze miejsce zajęła Armenia, którą reprezentowała Nare z piosenką “Boo!”. Zwyciężczyni zgromadziła łącznie 202 punkty, w tym 103 od jury oraz 99 w głosowaniu widzów. To trzeci triumf tego kraju w historii konkursu. Kim jest młoda artystka, której udało się sięgnąć po najwyższe wyróżnienie i wrócić do domu ze statuetką Eurowizji Junior? 

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja Junior 2026 - miejsce Polski. Jak poradził sobie Wiktor Sas? Ile zdobył punktów? 

Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Kim jest Nare?

Naré to piosenkarka i performerka z Erywania, stolicy Armenii, która od najmłodszych lat czuje się na scenie jak ryba w wodzie. Śpiew, taniec i występy stały się ważną częścią jej życia. Uwielbia także uczyć się nowych układów choreograficznych, słuchać muzyki i spędzać czas z przyjaciółmi. Mimo młodego wieku Naré ma już na koncie występy w znanych musicalach, programach telewizyjnych oraz niektórych z najpopularniejszych projektów muzycznych w Armenii. Dzięki temu zdobyła cenne doświadczenie i rozwijała swoje umiejętności sceniczne. Udział w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior był jej wielkim marzeniem, z którego nie zamierzała rezygnować. Naré czterokrotnie brała udział w armeńskich krajowych eliminacjach, za każdym razem wracając z jeszcze większą determinacją. Przy czwartej próbie jej wytrwałość w końcu przyniosła efekty — wygrała eliminacje i zdobyła szansę na reprezentowanie Armenii podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026.

Nare na wielkim pluszowym jednorożcu podczas Eurowizji Junior 2026. O zwycięstwie Armenii przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 10

ROLKI

Eurowizja Junior 2026