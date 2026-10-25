Nikola Jokić notuje 199. triple-double w karierze. Czy dogoni historycznego lidera

Wygrana Nuggets po zaciętej walce

W spotkaniu ligi NBA zespół Denver Nuggets odniósł zwycięstwo nad New Orleans Pelicans wynikiem 141:135 po rozegraniu dogrywki. Goście znakomicie rozpoczęli mecz i w pierwszej połowie prowadzili już różnicą 23 punktów. Gospodarzom udało się jednak odrobić straty i ostatecznie triumfować. Środkowy Nikola Jokić zdobył 35 punktów, zebrał 15 piłek z tablicy i zanotował 10 asyst.

Serb ma obecnie na swoim koncie 199. triple-double zdobyte w fazie zasadniczej w ciągu 12 sezonów. W historycznym zestawieniu ustępuje jedynie Russellowi Westbrookowi, który od sezonu 2008/09 osiągnął taki rezultat 209 razy. Skutecznym wsparciem dla lidera gospodarzy był Jamal Murray z 42 punktami. W drużynie Pelicans najlepiej punktowali Trey Murphy III ze zdobyczą 26 oczek oraz Dejounte Murray, który rzucił 22 punkty.

Embiid poprowadził do wygranej Filadelfię

W innym spotkaniu zespół Philadelphia 76ers pokonał na własnym parkiecie Milwaukee Bucks 127:116. Kluczową rolę odegrał Joel Embiid z dorobkiem 28 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst. Dla triumfatorów 27 punktów w dniu swoich 30. urodzin zdobył Jaylen Brown, a Tyrese Maxey dołożył 26 oczek. Wśród przegranych gości wyróżnił się Jaime Jaquez Jr. z 21 punktami oraz Kyle Kuzma, autor 14 punktów i 12 zbiórek.

W barwach zespołu z Filadelfii nie wystąpił LeBron James, który uskarżał się na dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa. Doświadczony 41-latek prawdopodobnie powróci na parkiet w kolejnym meczu przeciwko ekipie Detroit. W swoich dwóch pierwszych spotkaniach dla 76ers koszykarz zdobywał średnio 15,5 punktu oraz notował 9,5 zbiórki na mecz.

Trzecie zwycięstwo Houston Rockets

Niepokonana pozostaje drużyna Houston Rockets, która odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Atlanta Hawks wynikiem 121:114. Wygrana zapewniła im bilans 3-0 na początku sezonu pierwszy raz od rozgrywek 2017/18. Zespół z Atlanty po dwóch wcześniejszych triumfach na wyjeździe musiał uznać wyższość rywali w swoim inauguracyjnym starciu przed własną publicznością. Aż siedmiu graczy gości zanotowało dwucyfrową zdobycz punktową.

W zespole zwycięzców bardzo dobrze zaprezentował się Kevin Durant, rzucając 22 punkty, a po 19 oczek dorzucili Reed Sheppard i Tari Eason. W drużynie gospodarzy samotnie walczył Jalen Johnson z 26 punktami i 16 asystami. W końcówce Hawks zmniejszyli stratę z 20 do pięciu punktów, jednak dwa celne rzuty wolne Duranta na 19 sekund przed syreną zapewniły ostateczny sukces gościom.