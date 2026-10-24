Tak mama Wiktora Sasa przeżywała występ syna na Eurowizji Junior 2026! Co za emocje!

W sobotę 24. października 2026 r. Wiktor Sas walczył o 3. zwycięstwo Polski w konkursie Eurowizja Junior. 14-latek rewelacyjnie, w bardzo atrakcyjnej oprawie wykonał swój utwór "Gravity". Można spokojnie powiedzieć, że piosenka świetnie "wpada w ucho" i już jest przebojem!

Wiktor Sas już śpiewał, a jeszcze nie chodził!

Zanim rozpoczęła się transmisja Eurowizji Junior 2026 z Malty TVP wyemitowało dokument o Wiktorze. Dowiedzieliśmy się z niego, że "najpierw śpiewał, potem mówił", muzykalny był już wtedy, kiedy jeszcze nie chodził. O rozwoju wokalnym syna dużo mówiła jego mama.

Z materiału dowiedzieliśmy się, jak mocno wspierała talent Wiktora i jak bardzo jest go świadoma. Wiktor od początku miał wspaniały, nieokiełznany wokal. Jego mama zdradziła, że w pewnym momencie trzeba było nad tym "huraganem" możliwości głosowych syna zapanować.

Mama szalała z emocji podczas występu Wiktora Sasa!

Kiedy Wiktor Sas wystąpił w finale Eurowizji Junior 2026 r. TVP pokazała, co w tym czasie przezywała jego mama. Te emocje trudno opisać! Mama Wiktora podczas show mocno zaciskała pięści (zapewne kciuki), a kiedy nasz reprezentant zakończył występ, dosłownie oszalała z radości!

Z takim wsparciem mamy Wiktor Sas daleko zajedzie, niezależnie od sukcesów na Eurowizji! Gratulujemy i równie mocno, jak mama zaciskamy kciuki!

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Wiktor Sas zachęca do głosowania | Eurowizja Junior 2026