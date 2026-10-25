Turniej WTA w Osace. Siniakova bezlitosna w walce o tytuł

Pełna dominacja i szósty tytuł w karierze

Katerina Siniakova w wielkim stylu wygrała japońskie zmagania najwyższej rangi. Czeszka w finałowym starciu pokonała Amerykankę Ashlyn Krueger, oddając rywalce zaledwie jednego gema. Spotkanie zakończyło się bezapelacyjnym wynikiem 6:1, 6:0 i trwało zaledwie niewiele ponad godzinę. Dla doświadczonej zawodniczki to doskonałe podsumowanie udanego tygodnia. Tryumf w tych zawodach oznacza zdobycie szóstego singlowego tytułu w profesjonalnej karierze.

Zwycięstwo na azjatyckich kortach ma dla reprezentantki Czech ogromne znaczenie po okresie bez zdobytego trofeum. Jest to jej pierwszy wygrany turniej w grze pojedynczej od 2023 roku. Zajmująca obecnie 86. miejsce w światowym rankingu zawodniczka znacząco poprawiła swój bilans spotkań finałowych. Na ten moment może pochwalić się sześcioma zdobytymi pucharami przy pięciu decydujących starciach zakończonych porażką. Zdecydowana wygrana dobitnie potwierdza jej świetną formę.

Jak wyglądała droga do finałowego zwycięstwa?

Pokonana w decydującym starciu Ashlyn Krueger z pewnością liczyła na znacznie lepszy rezultat przed miejscową publicznością. Zajmująca 55. pozycję w zestawieniu 22-letnia reprezentantka USA w 2023 roku odniosła właśnie w tej lokalizacji swoje jedyne turniejowe zwycięstwo. W niedzielnym meczu nie miała jednak żadnych argumentów przeciwko doskonale dysponowanej, 30-letniej Siniakovej. Było to już szóste bezpośrednie starcie obu tenisistek i po raz szósty górą w tej rywalizacji była zawodniczka z Europy. Młoda Amerykanka nie potrafiła znaleźć sposobu na przełamanie złej passy.

Droga do najważniejszego trofeum w japońskiej imprezie nie była dla późniejszej zwyciężczyni pozbawiona polskich wątków. Katerina Siniakova na dość wczesnym etapie drabinki zmierzyła się z naszą doświadczoną reprezentantką. To właśnie utytułowana Czeszka w drugiej rundzie wyeliminowała z rywalizacji Magdę Linette, jedyną Polkę zgłoszoną do tych zawodów. Szybkie i zdecydowane zwycięstwo w finale było idealnym zwieńczeniem bezbłędnej gry czeskiej tenisistki. Mecz decydujący o tytule rozstrzygnął się wyjątkowo szybko.