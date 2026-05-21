Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tłum gwiazd na Powązkach i symboliczny obrazek z nieba

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Gwiazdy na cmentarzu i słowa minister kultury

Uroczystości żałobne zorganizowano na warszawskich Powązkach dokładnie dziewięć dni po odejściu artystki. Wydarzenie przybrało niezwykle uroczystą formę, gromadząc liczne osobistości znane z teatralnych desek, kina oraz estrady. W tłumie żegnającym gwiazdę pojawili się między innymi Tomasz Karolak, Maja Komorowska, Emilia Krakowska oraz Muniek Staszczyk. Ważnym punktem ceremonii okazało się wystąpienie, które przygotowała na tę okazję szefowa resortu kultury, Marta Cienkowska.

Piękny pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Elegancka trumna zamiast urny i mnóstwo gwiazd

„Należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania. Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu” – mówiła podczas swojego poruszającego przemówienia minister kultury. Oprócz emocjonalnych kadrów ze świątyni i cmentarza, warto zwrócić uwagę na wyjątkowo symboliczny widok z nieba.

Stanisława Celińska spoczęła obok legendarnych piłkarzy Legii Warszawa

Niewielu fanów zdaje sobie sprawę z ogromnej sympatii aktorki do stołecznej drużyny. Zamiłowanie do barw „Wojskowych” stanowiło w jej domu ważną część życia rodzinnego. Właśnie z tego powodu miejsce pochówku na warszawskich Powązkach Wojskowych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż gwiazda spoczęła w sąsiedztwie grobów Kazimierza Deyny oraz Lucjana Brychczego. Ten drugi pochowany jest zaraz obok zmarłego w ostatnim czasie Jacka Magiery, drugiego trenera kadry narodowej i wieloletniego zawodnika i szkoleniowca Legii.