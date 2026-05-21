Marina Szczęsna zaszalała na imprezie Barcelony! Krótka mini odsłoniła niesamowite nogi

Choć przed piłkarzami Dumy Katalonii pozostało jeszcze jedno spotkanie zamykające obecne rozgrywki, kluczowe kwestie zostały już rozstrzygnięte. Ekipa, w której grają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, triumfowała w lidze hiszpańskiej oraz sięgnęła po krajowy Superpuchar. Dla polskiego napastnika były to ostatnie puchary wywalczone w barwach Blaugrany, z którą pożegna się po sezonie. Inaczej wygląda sytuacja 36-letniego golkipera, który poinformował o pozostaniu w klubie, deklarując wypełnienie obecnego kontraktu do przyszłego roku. Przed nim być może jeszcze więcej okazji do świętowania, ale środowy bankiet był idealną przestrzenią do podsumowania udanego roku w gronie partnerek, sztabu szkoleniowego i władz klubu.

Huczna impreza piłkarzy FC Barcelony. Nowa partnerka Yamala i niespodzianka dla Lewandowskiego

Marina Szczęsna błyszczy w krótkiej mini na kolacji Barcelony

Podczas tego szczególnego wieczoru, główna uwaga skupiona była na Robercie Lewandowskim, który wciąż odbierał gratulacje za cztery lata spędzone w klubie. Towarzyszyła mu żona Anna, która wybrała odważną, ciemną stylizację. Partnerka piłkarza ubrała dopasowaną bluzkę z długim rękawem oraz krótką spódniczkę, budząc podziw kibiców i fotoreporterów. Niemniej spektakularnie wyglądała Marina Łuczenko-Szczęsna, która również zdecydowała się na wyeksponowanie nóg w krótkiej sukience!

Wokalistka postawiła na jasną kreację, która kontrastowała z wyborem Anny Lewandowskiej. Jej biała, kropkowana sukienka mini doskonale podkreślała smukłą figurę. Do stylizacji dobrała białe szpilki oraz marynarkę, którą jednak szybko zdjęła podczas imprezy. Fotografie pary z uroczystości podsumowującej sezon można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.