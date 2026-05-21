Robert Lewandowski zmienia klub. Czerkawski stanowczo! "Ameryka jest specyficzna"

- Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną, co wywołuje ogromne poruszenie w sportowym świecie.
- Wszystko wskazuje na to, że kapitan polskiej kadry wybierze ofertę z Arabii Saudyjskiej lub ze Stanów Zjednoczonych.
- Dziennikarze PAP poprosili o komentarz Mariusza Czerkawskiego, który przez wiele lat rozwijał swoją karierę za Oceanem.
- Były gracz NHL uważa, że kierunek saudyjski może być dla piłkarza znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, widząc sporą różnicę między oboma rynkami.
Mariusz Czerkawski o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Arabia Saudyjska lepsza od USA?
Przygoda Roberta Lewandowskiego w zespole ze stolicy Katalonii powoli dobiega końca. Sobotnie spotkanie zaplanowane na 23 maja najprawdopodobniej będzie jego ostatnim występem w koszulce hiszpańskiej drużyny. Warto przypomnieć, że już w minioną niedzielę polski napastnik oficjalnie pożegnał się z miejscowymi kibicami. Umowa zawodnika wygasa pod koniec czerwca i z pewnością nie zostanie prolongowana, co oznacza, że snajper będzie mógł szukać nowego pracodawcy bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja sprawia, że pozyskaniem gracza mocno interesują się inwestorzy z ligi amerykańskiej oraz saudyjskiej. Wątpliwości dotyczące przyszłości napastnika budzą szerokie dyskusje, w które włączył się Mariusz Czerkawski. Legendarny polski hokeista, bazując na swoich bogatych doświadczeniach z gry za Oceanem, przeanalizował sytuację w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
„Ameryka jest specyficzna, a futbol wciąż nie jest tam sportem numer jeden” – stwierdził jednoznacznie były hokeista. Sportowiec zauważył, że w Stanach Zjednoczonych kładzie się potężny nacisk na ostateczny sukces, a zdobywcy drugich miejsc szybko odchodzą w zapomnienie. Zwrócił jednak uwagę, że w przypadku takich rozgrywek jak NFL, NHL czy NBA, widowisko i rozrywka stanowią nieodłączny element rywalizacji. Czerkawski ocenił, że to doskonałe środowisko dla młodych graczy, dodając jednocześnie, iż od momentu przyjazdu Davida Beckhama piłka nożna w tym kraju stale zyskuje na znaczeniu.
Według byłego gracza NHL to jednak Bliski Wschód mógłby zagwarantować reprezentantowi Polski zdecydowanie bardziej komfortowe warunki. „Podejrzewam, że kontrakty w Arabii Saudyjskiej to kwoty 10-, może 15-krotnie wyższe niż te w USA. Sądzę, że show i zabawa w USA są mu może jakoś potrzebne, za to opcja pomocy drużynie i spokojne rodzinne życie w słonecznym miejscu na możliwie najwyższym poziomie w Arabii... czemu nie” – zauważył Czerkawski.
"Jak chce mieć spokój i dużą kasę to Arabia"
W tym kontekście przywołał postać Adriana Meronka, czyli polskiego golfisty, który zdecydował się na podobny krok. Najlepszy polski zawodnik w tej dyscyplinie zrezygnował z rywalizacji w prestiżowym PGA Tour na rzecz saudyjskiej ligi LIV. Pozostaje pytanie, czy doświadczony piłkarz podąży dokładnie tą samą ścieżką, choć jeszcze przed laty otwarcie mówił o chęci zakończenia swojej sportowej drogi w Stanach Zjednoczonych.
„Podsumowując, jak chce mieć spokój i dużą kasę to Arabia, a jak chce większy »fame«, normalne życie, rozwój dzieciaków w szkołach i grę w reprezentacji to USA. Wybór na szczęście należy do rodziny Lewandowskich, do nikogo więcej” – zakończył dyskusję Mariusz Czerkawski. Legendarny sportowiec skupia się obecnie na realizowaniu swojej pasji, jaką jest gra w golfa.