Robert Lewandowski zmienia klub. Czerkawski stanowczo! "Ameryka jest specyficzna"

Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną, co wywołuje ogromne poruszenie w sportowym świecie.

Wszystko wskazuje na to, że kapitan polskiej kadry wybierze ofertę z Arabii Saudyjskiej lub ze Stanów Zjednoczonych.

Dziennikarze PAP poprosili o komentarz Mariusza Czerkawskiego, który przez wiele lat rozwijał swoją karierę za Oceanem.

Były gracz NHL uważa, że kierunek saudyjski może być dla piłkarza znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, widząc sporą różnicę między oboma rynkami.

Mariusz Czerkawski o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Arabia Saudyjska lepsza od USA?

Przygoda Roberta Lewandowskiego w zespole ze stolicy Katalonii powoli dobiega końca. Sobotnie spotkanie zaplanowane na 23 maja najprawdopodobniej będzie jego ostatnim występem w koszulce hiszpańskiej drużyny. Warto przypomnieć, że już w minioną niedzielę polski napastnik oficjalnie pożegnał się z miejscowymi kibicami. Umowa zawodnika wygasa pod koniec czerwca i z pewnością nie zostanie prolongowana, co oznacza, że snajper będzie mógł szukać nowego pracodawcy bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja sprawia, że pozyskaniem gracza mocno interesują się inwestorzy z ligi amerykańskiej oraz saudyjskiej. Wątpliwości dotyczące przyszłości napastnika budzą szerokie dyskusje, w które włączył się Mariusz Czerkawski. Legendarny polski hokeista, bazując na swoich bogatych doświadczeniach z gry za Oceanem, przeanalizował sytuację w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

„Ameryka jest specyficzna, a futbol wciąż nie jest tam sportem numer jeden” – stwierdził jednoznacznie były hokeista. Sportowiec zauważył, że w Stanach Zjednoczonych kładzie się potężny nacisk na ostateczny sukces, a zdobywcy drugich miejsc szybko odchodzą w zapomnienie. Zwrócił jednak uwagę, że w przypadku takich rozgrywek jak NFL, NHL czy NBA, widowisko i rozrywka stanowią nieodłączny element rywalizacji. Czerkawski ocenił, że to doskonałe środowisko dla młodych graczy, dodając jednocześnie, iż od momentu przyjazdu Davida Beckhama piłka nożna w tym kraju stale zyskuje na znaczeniu.

Według byłego gracza NHL to jednak Bliski Wschód mógłby zagwarantować reprezentantowi Polski zdecydowanie bardziej komfortowe warunki. „Podejrzewam, że kontrakty w Arabii Saudyjskiej to kwoty 10-, może 15-krotnie wyższe niż te w USA. Sądzę, że show i zabawa w USA są mu może jakoś potrzebne, za to opcja pomocy drużynie i spokojne rodzinne życie w słonecznym miejscu na możliwie najwyższym poziomie w Arabii... czemu nie” – zauważył Czerkawski.

"Jak chce mieć spokój i dużą kasę to Arabia"

W tym kontekście przywołał postać Adriana Meronka, czyli polskiego golfisty, który zdecydował się na podobny krok. Najlepszy polski zawodnik w tej dyscyplinie zrezygnował z rywalizacji w prestiżowym PGA Tour na rzecz saudyjskiej ligi LIV. Pozostaje pytanie, czy doświadczony piłkarz podąży dokładnie tą samą ścieżką, choć jeszcze przed laty otwarcie mówił o chęci zakończenia swojej sportowej drogi w Stanach Zjednoczonych.

„Podsumowując, jak chce mieć spokój i dużą kasę to Arabia, a jak chce większy »fame«, normalne życie, rozwój dzieciaków w szkołach i grę w reprezentacji to USA. Wybór na szczęście należy do rodziny Lewandowskich, do nikogo więcej” – zakończył dyskusję Mariusz Czerkawski. Legendarny sportowiec skupia się obecnie na realizowaniu swojej pasji, jaką jest gra w golfa.

