Wojciech Szczęsny w przypalonej koszuli na imprezie FC Barcelony. Zaskakująca cena ubrania

Na uroczystości katalońskiego klubu polski bramkarz wyróżnił się strojem, który zdecydowanie przełamywał tradycyjne schematy eleganckiego ubioru.

Widoczny ślad przypalenia na materiale wywołał lawinę komentarzy w internecie , a kibice natychmiast zaczęli dyskutować o ogromnej modowej gafie.

Kontrowersyjny element garderoby okazał się celowym zabiegiem projektantów luksusowej marki odzieżowej, za który trzeba zapłacić naprawdę wysoką kwotę.

Wojciech Szczęsny z Robertem Lewandowskim na imprezie FC Barcelony

Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka świętowała niedawno zdobycie mistrzowskiego tytułu podczas zorganizowanej specjalnie na tę okazję eleganckiej kolacji. Wśród najważniejszych zawodników na wydarzeniu pojawili się polscy piłkarze, którzy chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć. Wspólne fotografie Roberta Lewandowskiego oraz nowego bramkarza błyskawicznie obiegły internet i stały się powodem bardzo gorących dyskusji.

Głównym tematem rozmów stał się niezwykły ubiór golkipera katalońskiego zespołu. Fani błyskawicznie dostrzegli bardzo wyraźny ślad po żelazku, który znajdował się w okolicy piersi na białym materiale eleganckiego ubrania. Kibice w mediach społecznościowych zaczęli żartować z domniemanego braku umiejętności prasowania u utytułowanego zawodnika. Prawda o tej nietypowej plamie jest jednak znacznie bardziej prozaiczna i wiąże się z ogromnym wydatkiem finansowym.

Rzekoma plama po prasowaniu nie jest wynikiem domowego wypadku, lecz specjalnym zabiegiem stylistycznym ekskluzywnej firmy odzieżowej Vetements. Popularny dom mody regularnie zaskakuje klientów nietypowymi rozwiązaniami, zacierając w ten sposób granicę między błędem a nowoczesnym trendem. Pozornie zniszczone ubranie stanowi doskonały dowód na bardzo awangardowe podejście projektantów do kreowania luksusowych kolekcji.

Nieszablonowy design to tylko jeden z elementów wywołujących ogromne zaskoczenie wśród sympatyków piłki nożnej. Koszt zakupu tego nietypowego ubrania na oficjalnej stronie producenta wynosi niemal tysiąc czterysta dolarów, co w przeliczeniu oznacza wydatek przekraczający pięć tysięcy sto złotych. Taka astronomiczna kwota za strój imitujący zniszczenie wywołuje w sieci ogromne kontrowersje.

Ekskluzywne marki odzieżowe już wcześniej wykorzystywały motyw uszkodzeń w swoich najdroższych kolekcjach. Identyczne rozwiązanie zastosowała firma Maison Margiela przy projekcie topu wycenionego na sześćset sześćdziesiąt dolarów. Producenci celowo wprowadzają elementy chaosu oraz niedoskonałości do drogich kreacji, aby wzbudzić dyskusję na temat granic współczesnej mody. Decyzja polskiego bramkarza udowadnia, że szokujące projekty cieszą się równie dużym zainteresowaniem co standardowa elegancja.