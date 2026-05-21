Łatwogang nie zwalnia tempa. Po gigantycznej zbiórce zapowiada kolejny internetowy hit

Echa dziewięciodniowego, rekordowego streama Łatwoganga jeszcze nie ucichły, a popularny influencer już planuje następne głośne wydarzenie w sieci. Jego wcześniejsza transmisja przyciągnęła przed ekrany rzesze widzów, czyniąc internet prawdziwym epicentrum emocji. W trakcie tego maratonu udało się zgromadzić astronomiczną sumę ponad 251 milionów złotych, która zasiliła konto Fundacji Cancer Fighters. W programie nie zabrakło znanych twarzy ze świata rozrywki, sportu oraz internetu, podczas gdy widzowie z całej Polski z zapartym tchem obserwowali licytacje, wyzwania i poruszające chwile.

Czytaj również: Szokujący finał "Love is Blind. Polska". Julia reaguje na burzę w sieci

Sonda Czy wspierasz zbiórki pieniędzy? tak nie

Łatwogang ponownie zorganizuje potężną zbiórkę?

Teraz wszystko wskazuje na to, że Łatwogang nie zamierza osiąść na laurach. Według doniesień medialnych, ten twórca internetowy pracuje nad kolejną inicjatywą charytatywną, która również będzie transmitowana na żywo. Choć dokładne informacje na ten temat są wciąż owiane tajemnicą, to już teraz mówi się o wyjątkowej oprawie wizualnej całego przedsięwzięcia. Celem po raz kolejny ma być zjednoczenie internautów wokół szczytnej idei pomocy. Obserwatorzy streamera są przekonani, że nadchodzi kolejne wielkie wydarzenie w polskiej sieci.

Spektakularny finał ostatniej inicjatywy sprawił, że Łatwogang zyskał rozgłos wykraczający poza granice naszego kraju. Influencer został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa za najwyższą kwotę zgromadzoną podczas transmisji na żywo dedykowanej celom charytatywnym. Do tej wyjątkowej akcji przyłączyły się znane postacie reprezentujące najróżniejsze dziedziny, w tym cenieni muzycy, aktorzy, wybitni sportowcy i rozchwytywani twórcy cyfrowi.

Maraton emocji u Łatwoganga z udziałem gwiazd

Klimat towarzyszący zeszłej transmisji był niezwykle intensywny, przypominając istny festiwal wzruszeń. Użytkownicy internetu przez całą dobę monitorowali przebieg streama, a kolejne bariery finansowe były przekraczane niemal w mgnieniu oka. Nie jest więc zaskoczeniem, że wieści o planowanej kontynuacji wywołały tak wielkie ożywienie w wirtualnej przestrzeni. Rzesze zwolenników twórcy już teraz zadają sobie pytanie, czy Łatwogang będzie w stanie pokonać własny, wyśrubowany wynik i ponownie zdominować polski internet.

Zobacz też: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Nie było urny, ale elegancka, drewniana trumna! Tak pożegnano gwiazdę

ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO

35