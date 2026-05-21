Tłum gwiazd na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Muniek Staszczyk pożegnał artystkę wyjątkowym gestem

Uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej

Smutna wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej obiegła media 12 maja. Artystka odeszła niedługo po swoich 79. urodzinach. Informację o jej śmierci potwierdzono na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Maciej Muraszko, menedżer aktorki, w wywiadzie dla „Super Expressu” przekazał, że gwiazda zmarła po południu w szpitalu.

Ceremonia pogrzebowa została zaplanowana na czwartek, 21 maja. O godzinie 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie odprawiono mszę świętą. Następnie żałobnicy przeszli w kierunku cmentarza powązkowskiego, gdzie około godziny 13:00 trumna z ciałem artystki została złożona w grobie na Powązkach Wojskowych.

Zobacz również: Nekrolog z pożegnaniem Stanisławy Celińskiej trafił do sieci. Wzruszające słowa

QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik? Częstochowie Lidzbark Augustowie Następne pytanie

Gwiazdy pożegnały Stanisławę Celińską

Na nabożeństwie pojawił się ogromny tłum żałobników. Rodzina, przyjaciele oraz liczni przedstawiciele świata artystycznego zebrali się, by pożegnać zmarłą. Stanisława Celińska była niezwykle cenioną postacią w branży aktorskiej, stąd tak liczna obecność znanych osobistości na uroczystości.

W ostatniej drodze artystce towarzyszyło wiele znanych twarzy. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Danuta Stenka, Tomasz Karolak, Emilia Krakowska, Wiesław Komasa, Marta Dąbrowska, Lucyna Malec, Małgorzata Rożniatowska, Grażyna Zielińska, Grażyna Barszczewska, Stefan Friedmann, Marek Lewandowski, Ewa Ziętek, Ewa Wiśniewska, Artur Barciś oraz Wojciech Wysocki.

Zobacz również: Piękny pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Elegancka trumna zamiast urny i mnóstwo gwiazd

Muniek Staszczyk o Stanisławie Celińskiej

Wśród żałobników nie zabrakło również Muńka Staszczyka. Wiele lat temu Stanisława Celińska nagrała własną, niezapomnianą interpretację przeboju „Warszawa” zespołu T.Love, która wywarła na wokaliście ogromne wrażenie. Po jej śmierci muzyk zamieścił wzruszające słowa pożegnania.

Kochana Stasiu, żegnaj… Pewnie już spotkałaś się z Panem, którego tak bardzo, bardzo kochałaś. To był ogromny zaszczyt - przekazał Muniek Staszczyk.

Na ceremonii pogrzebowej wokalista pojawił się z eleganckim bukietem białych kwiatów, które były owinięte w ciemny papier.

Zobacz również: Tłumy pożegnały Stanisławę Celińską z kwiatami i dedykacjami. Aktorkę uhonorował też prezydent Karol Nawrocki