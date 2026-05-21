Częstochowa uczciła pamięć Jacka Magiery. Ważna decyzja miesiąc po śmierci!

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Jacek Magiera z wyjątkowym wyróżnieniem. Częstochowa pamięta o zmarłym trenerze

Rada Miasta Częstochowy jednogłośnie podjęła decyzję o uhonorowaniu wybitnego sportowca. Wiadukt w sercu miasta, który oddano do użytku pod koniec kwietnia 2026 roku, będzie nosił imię Jacka Magiery. Były zawodnik takich klubów jak Raków Częstochowa i Legia Warszawa, a także asystent trenera kadry narodowej, zmarł niespodziewanie 10 kwietnia 2026 roku, mając zaledwie 49 lat.

- Propozycja, któremu obiektowi ma patronować Jacek Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta rozcięte torami kolejowymi. Lokalizacja też jest trafna, bo obok planowana jest budowa nowego stadionu piłkarskiego - powiedział przed głosowaniem radnych prezes Rakowa Wojciech Cygan.

Wojciech Szczęsny w przypalonej koszuli na imprezie FC Barcelony. Zaskakująca cena ubrania

Władze miasta mają w planach budowę nowego stadionu na terenie dawnych zakładów Elanex. Teren ten został nabyty przez miasto na licytacji komorniczej pod koniec 2025 roku. Realizacja tego przedsięwzięcia zależy jednak od zewnętrznego wsparcia finansowego. Zdzisław Wolski, który pełni obowiązki prezydenta miasta, stwierdził, że samorząd nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów sięgających kilkuset milionów złotych i dlatego rozważane jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Koniec współpracy Rakowa z Zondacrypto. Zmiana nazwy stadionu

Podczas tego samego posiedzenia radni podjęli również kroki mające na celu odcięcie się od byłego sponsora drużyny. Zdecydowano o wykreśleniu członu Zondacrypto z nazwy stadionu, na którym występuje Raków. Obiekt mieszczący się przy ulicy Limanowskiego odzyskał swoją historyczną nazwę i od teraz znów funkcjonuje jako Miejski Stadion Piłkarski „Raków”. Do wprowadzenia tych zmian konieczna była formalna zgoda rady, która 21 maja została przyjęta jednogłośnie.

Argumentem przemawiającym za zmianą nazwy są kontrowersje i negatywne doniesienia medialne związane z marką Zondacrypto, które w ostatnim czasie mogły rzutować na wizerunek miasta. Utrzymywanie nazwy powiązanej z podmiotem będącym przedmiotem publicznej krytyki może wpływać niekorzystnie na postrzeganie obiektu oraz budzić nieuzasadnione skojarzenia wśród mieszkańców i opinii publicznej - brzmi oficjalne stanowisko rady miasta.

61

🌉‼️ Śp. Jacek Magiera oficjalnie patronem nowego wiaduktu w Częstochowie! 🗣️ @Wojciech_Cygan: ❝Chciałbym podziękować za życzliwość przy tej inicjatywie. W końcu łączy nas piłka, a ten wiadukt łączy dwie strony miasta. Głęboko wierzę, że ta lokalizacja nie jest przypadkowa.… pic.twitter.com/vYCFObOJiR— NA WYLOT (@nawylottv) May 21, 2026