Polska marka kosmetyczna wchodzi do sieci Sephora. To pierwszy taki przypadek w historii

Asortyment rodzimego producenta trafi bezpośrednio do dwunastu wybranych punktów stacjonarnych na terenie Polski i Czech, a także do oficjalnego sklepu internetowego. W placówkach handlowych przygotowano specjalnie zaaranżowane strefy ekspozycyjne, które w pełni oddają unikalny styl i wizerunek tej firmy.

Nawiązanie tej współpracy potwierdza rosnące znaczenie polskich firm na europejskim rynku kosmetyków najwyższej jakości. Luãre opiera swoją działalność na tworzeniu kompleksowych preparatów pozwalających na oszczędność czasu, które uzupełniają akcesoria powstające w europejskich zakładach rzemieślniczych. Firma szybko zdobyła uznanie wśród konsumentów i ekspertów, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami oraz nagrodami w plebiscytach branżowych.

Decyzja o włączeniu nowych produktów do oferty wynika ze znacznego wzrostu zainteresowania tym segmentem rynku. „Bardzo cieszymy się z pojawienia Luãre w naszym portfolio. Pielęgnacja włosów to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii kosmetycznych i obszar, w którym widzimy duży potencjał dalszego rozwoju. Luãre doskonale wpisuje się w filozofię Sephora - łączy skuteczność, świadome podejście do pielęgnacji oraz dopracowane doświadczenie marki. Jesteśmy przekonani, że spotka się z bardzo dobrym odbiorem naszych klientów" – zaznacza Małgorzata Król, pełniąca funkcję Dyrektora ds. Asortymentu Sephora PaC. Twórczynią marki jest Monika Frydrych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii dla międzynarodowych podmiotów z sektora beauty. Jej przedsiębiorstwo stawia na minimalizm i wysoką efektywność, kierując się hasłem „better hair, less to think about". „Od początku wiedzieliśmy, że szukamy partnera, który nie tylko rozumie naszą wizję marki, ale także potrafi wspierać jej rozwój w dłuższej perspektywie. Sephora była dla nas naturalnym wyborem - ze względu na wyjątkowe podejście do budowania portfolio oraz sposób współpracy z markami, które wyznaczają dziś kierunki całej branży beauty" – podkreśla założycielka i CEO Luãre. Przedstawicielka firmy jasno wskazuje również na plany zagranicznej ekspansji. „W Luãre od początku myślimy globalnie. Wierzymy, że polskie marki kosmetyczne nie mają dziś powodów do kompleksów — zarówno pod względem jakości, jak i ambicji" – dodaje Monika Frydrych.

Rodzimi producenci z coraz większym sukcesem wchodzą na rynki zagraniczne, przez co polski przemysł kosmetyczny uchodzi za jeden z najprężniej działających na całym kontynencie europejskim.

Wyłączność na sprzedaż opisywanych preparatów posiada wspomniana sieć perfumerii. Wprowadzenie towaru na półki zaplanowano na maj, a cały proces zostanie dodatkowo uświetniony specjalnym wydarzeniem z okazji Dnia Matki, noszącym nazwę Sephora Beautiful MOMents, które przygotowano z myślą o matkach i córkach.

Obydwie firmy zapowiadają, że ich wspólna kooperacja stanowi zupełnie nowy rozdział na rynku kosmetycznym i stanowi początek niezwykle obiecującej współpracy.

