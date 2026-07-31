Maria Prokop znów zakochana. Wyznała, jak traktuje ją nowy partner

Rozwód Marcina Prokopa i Marii Prokop po 20 latach

Związek Marcina Prokopa z Marią Prokop to już przeszłość. Para poznała się w 2003 roku na imprezie w gronie znajomych, a ich uczucie rozkwitło błyskawicznie. W 2006 roku doczekali się córki, Zofii, a pięć lat później, w 2011 roku, wzięli skromny ślub w Portugalii. Mimo udzielenia zaledwie paru wywiadów, pilnie chronili swoją prywatność, stroniąc od błysku fleszy i imprez celebryckich.

Ich relacja uchodziła za wzorową, stąd też ogłoszenie o rozwodzie wprawiło opinię publiczną w ogromne zdumienie. 14 kwietnia opublikowali wspólne oświadczenie o zakończeniu małżeństwa, podkreślając jednocześnie, że pozostają w przyjacielskich stosunkach. Fani dziennikarza zwrócili wcześniej uwagę, że małżonkowie od pewnego czasu żyli osobno – podczas gdy Marcin Prokop skupiał się na pracy w kraju, Maria coraz częściej przebywała na Teneryfie, gdzie nabyła nieruchomość.

Zobacz również: Maria Prażuch-Prokop na weselu w Tajlandii. Jej "naga sukienka" podzieliła internautów!

Nowy związek Marii Prokop po rozwodzie

Od momentu rozstania Maria Prokop nie znika z radarów mediów. Szerokim echem odbiła się jej odważna kreacja, którą założyła na wesele w Tajlandii. Dodatkowo ogłoszono, że instruktorka jogi poprowadzi jesienią nowy format w telewizji Polsat zatytułowany "Wielka miłość w małym mieście".

Była żona gwiazdora TVN nie narzeka na samotność i nie ogląda się za siebie. Znalazła już nową miłość, z którą niedawno adoptowała psa. Ostatnio w mediach społecznościowych udostępniła ujęcie z łóżka, dzieląc się z fanami romantycznym gestem swojego wybranka.

Za każdym razem, kiedy mój chłopak podaje mi jedzenie, wzrusza mnie to do łez. Nie wiem, czy kiedykolwiek się do tego znieczulę. A mam tak codziennie od roku - napisała przy zdjęciu.

Z doniesień wynika, że Maria Prokop po raz pierwszy ujawniła, że jest ze swoim tajemniczym ukochanym już od dwunastu miesięcy. Choć tożsamość mężczyzny pozostaje sekretem, gwiazda od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy na temat swojego nowego życia uczuciowego.

Zobacz również: Maria Prokop to zapalona miłośniczka fitnessu. Była żona gwiazdora stawia na jogę i chętnie dzieli się swoją formą

16