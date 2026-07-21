Maria Prokop z telewizyjnym debiutem. Była żona prezentera TVN poprowadzi program Polsatu

Z korporacji na ekrany telewizorów. Maria Prokop poprowadzi format Polsatu

Nadchodząca produkcja Polsatu ma obfitować w szczere emocje oraz autentyczne ludzkie losy. Format "Wielka Miłość w Małym Mieście" przybliży widzom historie osób, które mimo trudnej przeszłości wciąż liczą na znalezienie prawdziwego uczucia. Rolę gospodyni tego telewizyjnego widowiska powierzono Marii Prokop, będącej byłą żoną Marcina Prokopa, znanego z wieloletniej współpracy ze stacją TVN.

Miłosny format Polsatu z Marią Prokop w roli głównej

Nowa gwiazda telewizji Polsat wprost przyznaje, że zagadnienia związane z budowaniem relacji są jej niezwykle bliskie. Kobieta jest głęboko przekonana o tym, że szansa na rozpoczęcie zupełnie nowego etapu życiowego czeka na każdego, bez względu na metrykę czy dotychczasowe doświadczenia.

„Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu” – przekazała Maria Prokop w oficjalnym komunikacie prasowym stacji.

Zobacz też: Marcin Prokop planował kolejny „rozwód”? Tak skomentował jedną relację

To właśnie prawda i naturalność występujących w formacie bohaterów mają przyciągnąć widzów przed ekrany. Publiczność prześledzi losy osób, dla których celem nie jest chwilowa sława w telewizji, lecz chęć zbudowania trwałej i bliskiej relacji z drugim człowiekiem.

Dla Marii Prokop obcowanie z ludzkimi problemami to chleb powszedni. Na co dzień nowa prezenterka wspiera swoich podopiecznych w odzyskiwaniu życiowej równowagi oraz uczy ich budowania poczucia własnej wartości. Te umiejętności mogą okazać się niezwykle cenne na planie produkcji, w której kluczową rolę odgrywają skomplikowane uczucia i przeżycia uczestników.

Sama prowadząca "Wielkiej Miłości w Małym Mieście" doskonale wie, jak wiele determinacji potrzeba do radykalnej zmiany swojej drogi. Rezygnacja z bezpiecznej posady i wejście w nieznane stanowiły trudne wyzwanie, jednak dziś kobieta chętnie inspiruje innych swoją własną historią. Jej codzienność, tocząca się na przemian w Polsce i na Teneryfie, pokazuje, że świadome decydowanie o sobie oraz odważne spełnianie marzeń są w zasięgu ręki.

Zobacz też: Sensacja! Była żona Prokopa znów zakochana! I to nie tylko w psie! "Jesteśmy z moim partnerem po pierwszej wspólnej nocy"

67

Sonda Lubisz Marcina Prokopa? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania