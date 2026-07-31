Ekstraklasa. Lech Poznań szuka ligowych punktów po pucharowej klęsce

Lech szuka przełamania po pucharowej porażce

Trener Niels Frederiksen musiał zmierzyć się z trudnymi pytaniami o bolesne odpadnięcie z eliminacji Ligi Mistrzów po starciu z duńskim Aarhus GF. Mistrzowie Polski niespodziewanie roztrwonili dużą zaliczkę z pierwszego meczu, w którym zwyciężyli na wyjeździe zdecydowanie 4:1. Ostatecznie o awansie do kolejnej rundy zadecydowały rzuty karne. Ten stały fragment gry znacznie lepiej wykonywali rywale, wygrywając ostatecznie serię jedenastek w stosunku 4-3.

Duński szkoleniowiec podkreślił, że podczas swojej wieloletniej kariery trenerskiej wielokrotnie znajdował się w podobnie kryzysowych momentach. Jego głównym zadaniem było zawsze skuteczne wyciąganie drużyny z trudnego dołka psychologicznego. Kluczowa dla piłkarzy ma być teraz bardzo szybka regeneracja mentalna całego zespołu. Sztab szkoleniowy nie planuje radykalnie zmieniać dotychczasowej taktyki przed kolejnymi spotkaniami ligowymi.

"To była ciężka noc i kolejny dzień też był ciężki dla nas. To było fatalne doświadczenie dla nas wszystkich. Natomiast my musimy iść dalej, przed nami następne spotkanie i będziemy chcieli się odbudować. Jeżeli zbyt długo będziemy tkwić w tym marazmie i rozczarowaniu, to zapomnimy o naszych kolejnych celach, które mamy na ten sezon" - powiedział.

"Sztuką jest umieć z nich wychodzić. Rozmawialiśmy o tym wczoraj z zespołem. Musimy patrzeć do przodu, w przyszłość. Nie będziemy zmieniać naszej gry, dyskutować nad taktyką. Potrzebna jest praca nad mentalnością, naszym nastawieniem, te elementy musimy dołożyć" - stwierdził.

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W drugiej kolejce najwyższej klasy rozgrywkowej poznańska drużyna zagra na wyjeździe z niezwykle ambitnym beniaminkiem z Krakowa. Początek bieżących rozgrywek ligowych nie był idealny dla żadnej z tych dwóch ekip. Lech niespodziewanie zremisował u siebie bezbramkowo z Cracovią w spotkaniu otwarcia. Z kolei Wieczysta uległa na wyjeździe Radomiakowi 1:2 po bardzo zaciętym spotkaniu. Sobotni pojedynek zaplanowano precyzyjnie na godzinę 17:30.

Rywal z Małopolski dysponuje bardzo doświadczoną kadrą, którą w okresie letnim zasilili znani na krajowym podwórku zawodnicy. Do drużyny beniaminka dołączyli między innymi utytułowani obrońcy Antonio Milić oraz Mateusz Wieteska. Pierwszy z nich świętował w maju mistrzostwo kraju z Lechem, a drugi zdobywał seryjnie trofea z warszawską Legią. Sztab szkoleniowy gości zapowiada przemyślane rotacje w składzie po niezwykle wyczerpującym, studwudziestominutowym spotkaniu pucharowym. Na murawie mają pojawić się rezerwowi potrzebujący cennych minut do osiągnięcia odpowiedniego rytmu.

"Wieczysta wielu nowych zawodników, bardzo doświadczonych i z dużymi umiejętnościami, których pozyskali z innych klubów ekstraklasy. Widziałem, że grają w dość tradycyjnym ustawieniu 4-3-3" - ocenił.