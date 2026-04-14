Marcin Prokop ogłosił rozwód. Rozstali się z żoną po ponad 20 latach

Marcin Prokop i jego żona Maria przez lata uchodzili za wzór małżeństwa w świecie show-biznesu. Dziennikarzowi i jego ukochanej - mimo rozpoznawalności - udało się utrzymać prywatność tylko dla siebie. Małżonkowie nie udzielali wspólnych wywiadów i nie brylowali razem na ściankach. W ostatnim czasie rzadziej pokazywali się razem w mediach społecznościowych. Dopiero dziś, 14 kwietnia, poinformowali o rozwodzie.

Prokop ogłosił rozwód

Jak wynika z opublikowanego przez Prokopa posta, nie są z Marią małżeństwem od pewnego czasu. Para zdecydowała się poinformować o tym dopiero teraz, gdy emocje już nieco opadły, a nowa rzeczywistość została poukładana. Jak zapewnili, wciąż są dla siebie przyjaciółmi.

Rozwód Prokopa. Wydał oświadczenie

Marcin Prokop zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym poinformował o rozstaniu z żoną Marią. Jak zaznaczył, zrobił to z poczucia lojalności wobec obserwujących go osób, chcąc uniknąć plotek i domniemań. Jednocześnie bardzo wyraźnie postawił granicę: to ich jedyny komentarz w tej sprawie.

tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice zosi nadal pozostają razem. dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. dla nas - był początkiem nowego. innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy. “dobre rozstanie” brzmi jak oksymoron, ale - jak się okazuje - jest całkiem możliwe. chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc - jak zakładamy - dobrze nam życzą. to wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. dziękujemy, można się rozejść - napisał.