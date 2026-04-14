Maria Prokop to zapalona miłośniczka fitnessu. Była żona gwiazdora stawia na jogę i chętnie dzieli się swoją formą

Koniec długoletniego związku Marcina i Marii Prokopów

Do niedawna 48-letni Marcin Prokop tworzył parę z 46-letnią Marią Prokop. Ich historia rozpoczęła się w 2003 roku, podczas spotkania w gronie wspólnych znajomych. Uczucie wybuchło niemal błyskawicznie. Trzy lata później doczekali się narodzin córki, Zofii, która jest ich jedynym dzieckiem. Ich ślub odbył się w 2011 roku w Portugalii i miał bardzo prywatny, kameralny charakter. Para udzieliła zaledwie kilku wywiadów, skrupulatnie chroniąc swoją prywatność przed wścibskimi mediami. Na oficjalnych wydarzeniach branżowych można ich było zobaczyć niezwykle rzadko.

Przez lata uchodzili za bardzo zgrany duet, co sprawiło, że wiadomość o zakończeniu ich związku wywołała ogromne zaskoczenie wśród fanów prezentera. Wspólne oświadczenie o rozwodzie opublikowali we wtorek, 14 kwietnia. Zarówno Marcin, jak i Maria Prokop podkreślali w nim, że rozstają się w przyjaznych relacjach. Czujni obserwatorzy w sieci zauważyli jednak, że już wcześniej ich drogi zaczęły się rozchodzić. Podczas gdy prezenter TVN-u skupiał się na swoim życiu w Polsce, jego była żona coraz częściej przebywała na Teneryfie, gdzie stała się właścicielką mieszkania.

Głośne rozstania gwiazd Pytanie 1 z 6 Który mężczyzna zostawił Jennifer Aniston, bo zakochał się w koleżance z planu? Brad Pitt Justin Theroux Matthew Perry Następne pytanie

Od korporacji do maty: Maria Prokop wybiera jogę

Maria Prokop to osoba o międzynarodowym życiorysie. Swoją młodość spędziła w Stanach Zjednoczonych, dokąd w latach 80. wyjechała wraz z rodzicami. Po zdobyciu wykształcenia wyższego zdecydowała się na powrót do Polski. Na początku zajmowała się nauczaniem języka angielskiego. Z biegiem czasu jej ścieżka zawodowa skierowała się w stronę marketingu i pracy w strukturach korporacyjnych. Znużenie dotychczasową pracą skłoniło ją do poszukiwania nowych życiowych celów. Obecnie z sukcesem prowadzi zajęcia jako instruktorka jogi i medytacji, prężnie rozwijając własny biznes.

Była żona znanego prezentera wykazuje się dużą aktywnością w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie przyciągnął już ponad 88 tysięcy obserwujących. To właśnie tam dzieli się licznymi fotografiami i nagraniami, które dokumentują jej zaangażowanie w sport i praktyki medytacyjne. Joga jest bowiem jej największą pasją. Maria chętnie otwiera się przed swoimi fanami, dzieląc się refleksjami na temat życiowych doświadczeń oraz idei miłości do samej siebie.

Spektakularna zmiana sylwetki Marii Prokop

Instruktorka otwarcie przyznaje, że to właśnie joga pomogła jej przetrwać trudne momenty w życiu. Maria zmagała się z problemem nerwicy napadowo-lękowej, o czym opowiedziała w internecie. Z biegiem czasu ogłosiła, że pokonała te trudności, podkreślając rolę odpowiednich technik oddechowych, które dziś z pasją promuje w swoich internetowych kanałach.

Systematyczne ćwiczenia sprawiły, że była żona Marcina Prokopa wypracowała doskonałą, sportową formę. W czerwcu zeszłego roku przebywała na wyspie Bali, celebrując wieczór panieński innej joginki, Magdaleny Janik. W tym wyjeździe uczestniczyła również aktorka Julia Wieniawa. Niektórzy obserwatorzy zauważyli zmianę w wyglądzie Marii, sugerując nawet, że jej nowa figura to efekt stosowania leku Ozempic. Trenerka stanowczo odrzuciła te spekulacje, tłumacząc, że jej obecny wygląd to rezultat oparcia diety na białku oraz regularnych treningów wzmacniających mięśnie.

