Obecne przepisy zmuszają właścicieli nieużywanych aut do ponoszenia stałych kosztów ubezpieczenia OC.

Poseł zapytał resort infrastruktury o możliwość wprowadzenia procedury czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Rozwiązanie to mogłoby objąć osoby posiadające auta hobbystycznie lub przeznaczone do renowacji.

Problem dla kolekcjonerów i hobbystów: obowiązkowe OC za nieużywane auto

Poseł Jacek Tomczak w interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury zwraca uwagę na problem, z którym borykają się właściciele nieużywanych samochodów. Jak wskazuje, osoby posiadające auta w celach hobbystycznych, kolekcjonerskich lub w oczekiwaniu na renowację, muszą opłacać obowiązkowe ubezpieczenie OC, mimo że pojazdy te nie poruszają się po drogach publicznych.

W praktyce oznacza to stałe obciążenie finansowe dla posiadaczy aut, które przez długi czas stoją wyłącznie w garażach lub na prywatnych posesjach. Problem dotyczy zwłaszcza pojazdów, które nie mają jeszcze statusu zabytkowych, co uniemożliwia skorzystanie z odrębnych, korzystniejszych przepisów.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu jako propozycja rozwiązania problemu

W swojej interpelacji poseł pyta, czy ministerstwo analizuje możliwość wprowadzenia przepisów, które pozwoliłyby na czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego. Taka procedura, jak sugeruje, mogłaby być uruchamiana na wniosek właściciela i wiązałaby się z obowiązkiem przechowywania pojazdu poza drogami publicznymi.

Zdaniem posła Tomczaka, takie rozwiązanie byłoby racjonalne i odpowiadałoby na potrzeby wielu obywateli. Jednocześnie, przy ustanowieniu odpowiednich mechanizmów kontroli, nie wpłynęłoby negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a pozwoliłoby zwolnić właścicieli z obowiązku ubezpieczenia na czas wyłączenia auta z ruchu.

Czy ministerstwo planuje zmiany w prawie? Kluczowe pytania posła

Poseł skierował do resortu infrastruktury serię konkretnych pytań. Chce wiedzieć, czy ministerstwo dostrzega potrzebę zmniejszenia obciążeń finansowych dla właścicieli nieużywanych aut i czy prowadziło analizy rozwiązań funkcjonujących w innych państwach europejskich, gdzie takie przepisy już obowiązują.

Najważniejsze pytanie dotyczy jednak przyszłych działań rządu. Jacek Tomczak pyta wprost, czy Ministerstwo Infrastruktury rozważa przygotowanie zmian legislacyjnych, które wprowadziłyby w Polsce możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego.

Sonda Czy popierasz pomysł posła, by wprowadzić możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego? TAK NIE NIE MAM ZDANIA