Próba przekupstwa w gminie Długołęka. 69-letni motocyklista chciał uniknąć mandatu

Kontrola prędkości motocyklisty w gminie Długołęka

Pod koniec sierpnia 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu monitorowali prędkość pojazdów na terenie gminy Długołęka. W trakcie działań mundurowi zatrzymali do kontroli 69-letniego mężczyznę jadącego motocyklem. Kierujący poruszał się z prędkością 75 km/h w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Policjanci stwierdzili przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 25 km/h i przystąpili do procedury nałożenia kary.

Propozycja łapówki za odstąpienie od mandatu

W związku z popełnionym wykroczeniem na motocyklistę nałożono mandat karny w wysokości 300 zł oraz 5 punktów karnych. Wtedy 69-latek zaproponował funkcjonariuszom kwotę 200 zł w zamian za to, że pozwolą mu odjechać bez mandatu i punktów. Mężczyzna wyjął banknot z portfela, a zapytany ponownie o swoje zamiary, potwierdził chęć przekazania pieniędzy policjantom. Mundurowi natychmiast poinformowali go, że taka próba załatwienia sprawy stanowi przestępstwo.

Zatrzymanie i konsekwencje prawne dla 69-latka

Policjanci zatrzymali motocyklistę, a banknot, który miał stanowić korzyść majątkową, został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Teraz 69-letni mężczyzna będzie tłumaczył się ze swojego postępowania przed prokuratorem. Zgodnie z art. 229 § 3 Kodeksu karnego za udzielenie lub obietnicę udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu grozi surowa kara. Przepisy przewidują w takim przypadku pozbawienie wolności na czas od 1 roku do 10 lat.

Stanowcza reakcja policji na próby korupcji

Funkcjonariusze przypominają, że każdy policjant ma obowiązek stanowczo reagować na wszelkie sytuacje dotyczące próby wręczenia korzyści majątkowej. Oferowanie pieniędzy w zamian za uniknięcie kary nie pozwala na ominięcie mandatu ani punktów karnych, może natomiast prowadzić do odpowiedzialności za poważne przestępstwo. Każda taka interwencja kończy się zatrzymaniem osoby próbującej wręczyć łapówkę oraz wszczęciem odpowiednich procedur karnych.

Źródło: Policja.pl