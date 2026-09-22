Oszustwa na policjanta w Zamościu. Zatrzymany 20-letni „odbierak”

Oszustwa metodą na policjanta w powiecie zamojskim

W tygodniu poprzedzającym 22 września 2026 roku na terenie powiatu zamojskiego doszło do dwóch wyłudzeń pieniędzy od starszych osób. W pierwszym przypadku sprawcy podszyli się pod policjantkę i wmówili 89-letniej kobiecie, że grozi jej napad oraz kradzież. Seniorka uwierzyła w historię o konieczności zabezpieczenia jej mienia przez funkcjonariuszy i przekazała nieznajomemu pudełko z gotówką oraz złotą biżuterią o łącznej wartości ponad 230 000 zł. Drugą ofiarą padło starsze małżeństwo, które oszuści przekonali do współpracy przy rzekomym zatrzymaniu złodzieja udającego pracownika poczty. Małżonkowie działali pod presją i zgodnie z instrukcją przekazali podstawionemu funkcjonariuszowi w swoim mieszkaniu reklamówkę z kwotą przekraczającą 67 000 zł.

Policja zatrzymała 20-letniego mieszkańca Zamościa

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Zamościa prowadzili intensywne działania operacyjne, które pozwoliły wytypować osobę podejrzaną o odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych. W dniu 18 września 2026 roku mundurowi zatrzymali 20-letniego mieszkańca miasta. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli gotówkę oraz przedmioty takie jak maczeta, gaz i przedmiot przypominający broń palną. Funkcjonariuszom udało się już odzyskać część pieniędzy skradzionych seniorom, a obecnie trwają prace nad odnalezieniem pozostałej części wyłudzonego mienia.

Zarzuty za mienie znacznej wartości i tymczasowy areszt

Zebrane przez śledczych dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu 20-latkowi zarzutów oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Za popełnienie tego przestępstwa mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Na wniosek policji oraz prokuratury sąd postanowił zastosować wobec podejrzanego środek zapobiegawczy. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, a zamojscy kryminalni w dalszym ciągu zajmują się sprawą.

Źródło: Policja.pl