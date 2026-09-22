Justyna Wasilewska pokazała partnerkę. W sieci zaroiło się od komentarzy i gratulacji

Justyna Wasilewska ujawnia związek. Gwiazda potwierdziła relację z ukochaną

Nie tak dawno Joanna Jarmołowicz wywołała spore poruszenie, wyznając, że spotyka się z kobietą. Aktorka, po rozstaniu z Janem Królikowskim dwa lata wcześniej, po raz pierwszy zdecydowała się na tak otwarte zwierzenia dotyczące sfery prywatnej. Ten niespodziewany krok spotkał się z wielkim uznaniem i wieloma ciepłymi słowami, także od kolegów po fachu.

Tym razem to Justyna Wasilewska postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat swojego życia uczuciowego. Artystka, znana widzom z ról w "Heweliuszu" oraz w filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", o swojej orientacji wspominała już wcześniej. W 2022 roku na łamach magazynu "Pani" przyznała otwarcie, kogo darzy uczuciem. Wtedy, zapytana o ulubione formy spędzania wolnego czasu, udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

Lubię spotkania z ludźmi, przytulanie i inne rzeczy, ale najbardziej uwielbiam czas ze swoją dziewczyną.

W późniejszym czasie gwiazda bardzo oszczędnie dawkowała informacje na temat swojego życia osobistego. Wiadomo, że jej serce przez jakiś czas należało do reżyserki Zuzy Grajcewicz. Obie panie stroniły jednak od blasku fleszy i czerwonych dywanów, a o zakończeniu tej relacji opinia publiczna dowiedziała się dopiero po dwóch latach od rozstania.

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Gwiazdy wspierają Justynę Wasilewską i Gretę Burzyńską

Obecnie serce Justyny Wasilewskiej znów jest zajęte. Aktorka pochwaliła się na Instagramie romantycznym filmikiem, na którym uwieczniono ją razem z nową partnerką. Okazało się, że jej wybranką jest inna aktorka – Greta Burzyńska, którą fani mogą kojarzyć z takich seriali jak "Na Wspólnej", "Klan" czy "Klara". Pod opublikowanym nagraniem znalazł się krótki, acz wymowny dopisek, w którym autorka stwierdziła, że to "propaganda miłości".

Ten wpis błyskawicznie wywołał lawinę pozytywnych reakcji wśród internautów. Zewsząd posypały się gratulacje dla zakochanych. Wśród osób życzących parze szczęścia nie zabrakło znanych nazwisk. Słowa wsparcia popłynęły m.in. od Jacka Jelonka, Katarzyny Zawadzkiej, Julii Kamińskiej oraz Michała Kassina.

Wśród komentujących znalazła się także Maja Ostaszewska, która krótko życzyła im "szczęścia". Swojego zachwytu nie kryła również Maria Sadowska, życząc więcej takiej propagandy i określając publikację jako piękną i wzruszającą. Głos zabrała także Jowita Budnik, przesyłając uściski i mnóstwo miłości dla obu pań.

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