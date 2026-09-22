ME siatkarzy. Polacy zagrają w półfinale we Włoszech. Kiedy kolejny mecz?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-09-22 19:38

Reprezentacja Polski w siatkówce wywalczyła awans do półfinału mistrzostw Europy. We wtorek Biało-Czerwoni pokonali reprezentację Niemiec i zameldowali się w strefie medalowej ME 2026. Z kim przyjdzie im się zmierzyć w walce o finał? Kiedy odbędzie się to spotkanie? O tym zadecydują najbliższe dni, a kibice muszą poczekać na dokładne informacje.

Polscy siatkarze cieszą się na boisku ze zwycięstwa. O awansie Polski do półfinału ME przeczytasz na Eska.
Autor: CEV/ Materiały prasowe
  • Kadra Polski awansowała do 1/2 finału mistrzostw Europy siatkarzy.
  • Biało-Czerwoni po zwycięstwie nad Niemcami mają szansę na zdobycie medalu.
  • Kiedy i z kim zagra Polska? Poniżej znajdziesz drabinkę turniejową oraz terminarz ME 2026.
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ME siatkarzy 2026. Kiedy półfinał Polaków? Przenosiny do Włoch

Reprezentacja Polski znalazła się w gronie czterech najlepszych drużyn na Starym Kontynencie. Triumfatorzy poprzedniej edycji z 2023 roku w ćwierćfinałowym boju z Niemcami udowodnili wysoką dyspozycję i pewnie awansowali dalej. Ten pojedynek stanowił pożegnanie z Sofią, w której spędzili dotychczasową część czempionatu, rozgrywając mecze grupowe i pucharowe. Na decydującą fazę turnieju kadra przeniesie się na Półwysep Apeniński, bowiem to właśnie we Włoszech odbędą się walki o krążki. W środę 23 września w tym kraju zaplanowano ostatnie mecze ćwierćfinałowe, w tym ten wyłaniający oponentów naszej reprezentacji.

Mistrzostwa Europy. Z kim gra Polska w półfinale? Aktualny plan gier

Pewne jest już, że kolejny mecz w ramach mistrzostw Europy siatkarzy nasza kadra rozegra w piątek 25 września. Ich rywalem będzie lepszy zespół ze środowego starcia między Słowenią a Belgią. O której godzinie rozpocznie się półfinał? Ta informacja zostanie potwierdzona po zakończeniu wszystkich spotkań 1/4 finału, w których udział biorą także włoscy gospodarze. Rezultat potyczki ekipy Italii może zadecydować o ostatecznym ułożeniu harmonogramu w kluczowych dniach, zwłaszcza w perspektywie wymarzonego przez wielu kibiców finałowego starcia Polska - Włochy. Zmagania o poszczególne kolory medali zaplanowano na sobotę, 26 września. Poniżej przedstawiamy drabinkę i kalendarz najbliższych meczów:

Środa 23 września, Turyn:

  • Godz. 16.00: ćwierćfinał Belgia - Słowenia
  • Godz. 21.05: ćwierćfinał Włochy - Finlandia

Piątek 25 września, Forum Assago:

  • półfinał Włochy/Finlandia - Francja
  • półfinał Polska - Belgia/Słowenia

Sobota 26 września, Forum Assago:

  • Mecz o brązowy medal
  • Finał ME
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