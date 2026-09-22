Patricia Kazadi zaprezentowała się w samym bikini. Odważne kadry trafiły do sieci

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-22 18:32

Jesienna pogoda skłoniła Patricię Kazadi do zmiany klimatu. Artystka wyjechała do cieplejszego miejsca, a swoimi wrażeniami dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Przy okazji zaprezentowała świetną formę, pozując w niezwykle skąpym stroju kąpielowym.

Naturalna Patricia Kazadi w malutkim bikini

Patricia Kazadi od lat gości w polskim show-biznesie, będąc jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych postaci. Swoją drogę do sławy rozpoczęła w 2002 roku, biorąc udział w popularnym formacie "Szansa na sukces". Jednak to udział w serialu "Egzamin z życia", gdzie zagrała Annę Chełmicką, przyniósł jej ogólnokrajową popularność.

Artystka wielokrotnie udowadniała swoją wszechstronność, angażując się w różne projekty telewizyjne. Można było ją oglądać w takich produkcjach jak "Jak oni śpiewają", "Taniec z Gwiazdami" oraz "Dance Dance Dance". Kazadi nie zaniedbuje również swojej pasji muzycznej, a obecnie można ją zobaczyć w roli prowadzącej w programie "Must Be The Music" stacji Polsat.

Swoją działalność w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie, artystka prowadzi bardzo prężnie. Profil śledzi ponad 266 tysięcy użytkowników. Kazadi dzieli się tam fragmentami swojego życia zawodowego oraz prywatnego, a ostatni opublikowany przez nią materiał spotkał się ze sporym odzewem ze strony odbiorców.

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Kazadi pochwaliła się doskonałą figurą

Koniec września w Polsce zdominowała jesienna aura, co skłoniło gwiazdę do zmiany otoczenia. Patricia Kazadi wybrała zagraniczny wyjazd do słonecznego miejsca, by odpocząć od deszczowej pogody. W swoim poście w mediach społecznościowych zamieściła krótki komentarz, nawiązując do przyjemnej aury w nowym miejscu. Artystka w pełni korzysta z uroków ciepłego klimatu.

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„Pozdrowionka z ciepełka”

Podczas relaksu w słońcu, gwiazda postawiła na bardzo odważny strój kąpielowy. Składał się on głównie z cienkich sznurków i niewielkich fragmentów materiału. Taka stylizacja pozwoliła artystce na zaprezentowanie swojej zgrabnej sylwetki, co natychmiast przyciągnęło uwagę obserwatorów.

Reakcja fanów była natychmiastowa i pełna komplementów. W komentarzach pod jej zdjęciami zaroiło się od pozytywnych opinii na temat jej urody. Obserwatorzy docenili jej wygląd i życzyli udanego wypoczynku w tych malowniczych okolicznościach przyrody.

„Gorąca kobieta w ciepłym miejscu” „Piękny uśmiech! Miłego wypoczynku” „Cóż za piękne widoki!”

Uśmiechnięta Patricia Kazadi w bikini. Na miniaturce obok artystka pozuje w stroju kąpielowym. Więcej na stronie Eska.
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Patricia Kazadi