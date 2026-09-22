Polska i Francja w półfinale ME siatkarzy. Z kim zagrają mistrzowie?

Polska i Francja w strefie medalowej

Siatkarze reprezentacji Polski i Francji zameldowali się w najlepszej czwórce mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinałowym spotkaniu w Sofii pokonali reprezentację Niemiec 3:0 (25:23, 25:17, 25:17). Polacy od początku kontrolowali przebieg meczu, potwierdzając swoją wysoką formę w turnieju.

Francuzi również nie mieli problemów z przypieczętowaniem awansu. Aktualni mistrzowie olimpijscy gładko wygrali z Rumunią w trzech setach (25:16, 25:19, 25:19). Obie drużyny z niecierpliwością czekają na swoich półfinałowych rywali, którzy zostaną wyłonieni w kolejnych meczach ćwierćfinałowych.

Z kim zagrają Polacy i Francuzi?

Kolejni półfinaliści zostaną wyłonieni w środę podczas spotkań w Turynie. Reprezentacja Polski zmierzy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy Belgią a Słowenią. To właśnie z tego pojedynku wyjdzie rywal obrońców tytułu w walce o finał.

Francja z kolei czeka na rozstrzygnięcie w drugim włoskim ćwierćfinale. Ich przeciwnikiem będzie lepszy zespół z pary Włochy - Finlandia. Decydujące starcia o medale, w tym półfinały zaplanowane na 25 września oraz mecze o trzecie i pierwsze miejsce 26 września, odbędą się w Mediolanie.