Polska i Francja w półfinale ME siatkarzy. Z kim zagrają mistrzowie?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-22 20:14

Reprezentacja Polski oraz kadra Francji zapewniły sobie awans do półfinału mistrzostw Europy w siatkówce. Biało-czerwoni pewnie pokonali Niemców, a mistrzowie olimpijscy nie dali szans Rumunii. Kto będzie kolejnym rywalem Polaków?

Siatkarze walczą o piłkę przy siatce. O awansie Polaków do półfinału mistrzostw Europy przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj siatkarze walczą o piłkę nad siatką podczas meczu na oświetlonej hali.

Polska i Francja w strefie medalowej

Siatkarze reprezentacji Polski i Francji zameldowali się w najlepszej czwórce mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w ćwierćfinałowym spotkaniu w Sofii pokonali reprezentację Niemiec 3:0 (25:23, 25:17, 25:17). Polacy od początku kontrolowali przebieg meczu, potwierdzając swoją wysoką formę w turnieju.

Francuzi również nie mieli problemów z przypieczętowaniem awansu. Aktualni mistrzowie olimpijscy gładko wygrali z Rumunią w trzech setach (25:16, 25:19, 25:19). Obie drużyny z niecierpliwością czekają na swoich półfinałowych rywali, którzy zostaną wyłonieni w kolejnych meczach ćwierćfinałowych.

Z kim zagrają Polacy i Francuzi?

Kolejni półfinaliści zostaną wyłonieni w środę podczas spotkań w Turynie. Reprezentacja Polski zmierzy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy Belgią a Słowenią. To właśnie z tego pojedynku wyjdzie rywal obrońców tytułu w walce o finał.

Francja z kolei czeka na rozstrzygnięcie w drugim włoskim ćwierćfinale. Ich przeciwnikiem będzie lepszy zespół z pary Włochy - Finlandia. Decydujące starcia o medale, w tym półfinały zaplanowane na 25 września oraz mecze o trzecie i pierwsze miejsce 26 września, odbędą się w Mediolanie.

ROLKI