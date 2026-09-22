ME siatkarzy. Polacy rozbili Niemców i grają dalej. Kto stanie im na drodze?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-22 19:45

Polscy siatkarze nie dają szans rywalom w ME siatkarzy. W ćwierćfinale rozgrywanym w Sofii gładko pokonali Niemców 3:0. Teraz obrońcy tytułu zagrają w półfinale w Mediolanie. Z kim zmierzą się w walce o finał?

Ręka siatkarza dotykająca piłki nad siatką. O sukcesach Polaków na ME przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka siatkarza w białym rękawie dotyka piłki nad siatką podczas meczu w hali sportowej.

Dziesiąty półfinał z rzędu dla Polski

Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali reprezentację Niemiec 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) w meczu ćwierćfinałowym mistrzostw Europy. Spotkanie rozegrano we wtorek w bułgarskiej Sofii.

Dla polskiej drużyny prowadzonej przez trenera Nikoli Grbicia jest to awans do półfinału w dziesiątej imprezie międzynarodowej z rzędu. Biało-czerwoni meldują się także po raz trzeci z rzędu w strefie medalowej mistrzostw Europy.

Kto kolejnym rywalem w Mediolanie?

Reprezentacja Polski przeniesie się teraz na mecze półfinałowe do włoskiego Mediolanu. Tam obrońcy tytułu, którzy w 2021 roku wywalczyli złoto, powalczą o awans do finału turnieju.

Przeciwnikiem Polaków będzie zwycięzca drugiego ćwierćfinału, w którym zmierzą się Słowenia i Belgia. Spotkanie to zostanie rozegrane w środę w Turynie.

ROLKI