ME siatkarzy. Polacy rozbili Niemców i grają dalej. Kto stanie im na drodze?

Dziesiąty półfinał z rzędu dla Polski

Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali reprezentację Niemiec 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) w meczu ćwierćfinałowym mistrzostw Europy. Spotkanie rozegrano we wtorek w bułgarskiej Sofii.

Dla polskiej drużyny prowadzonej przez trenera Nikoli Grbicia jest to awans do półfinału w dziesiątej imprezie międzynarodowej z rzędu. Biało-czerwoni meldują się także po raz trzeci z rzędu w strefie medalowej mistrzostw Europy.

Kto kolejnym rywalem w Mediolanie?

Reprezentacja Polski przeniesie się teraz na mecze półfinałowe do włoskiego Mediolanu. Tam obrońcy tytułu, którzy w 2021 roku wywalczyli złoto, powalczą o awans do finału turnieju.

Przeciwnikiem Polaków będzie zwycięzca drugiego ćwierćfinału, w którym zmierzą się Słowenia i Belgia. Spotkanie to zostanie rozegrane w środę w Turynie.