Margaret odeszła z "The Voice of Poland"! Znamy powody decyzji

Maksymilian Kluziewicz
2026-08-03 11:21

Jesienią Telewizja Polska wyemituje kolejny sezon "The Voice of Poland". Na fotelu trenerskim nie zobaczymy już Margaret, której podopieczny triumfował zimą ubiegłego roku. Miejsce piosenkarki zajmie Edyta Bartosiewicz. W rozmowie z serwisem Eska.pl management Maggie przedstawił powody jej decyzji. Przed gwiazdą bardzo pracowite miesiące.

Margaret żegna się z "The Voice of Poland", a jej miejsce zajmie Edyta Bartosiewicz. Telewizja Polska poinformowała o zmianach we flagowym formacie muzycznym, który mimo upływu lat nie traci na popularności. Widzowie z zapartym tchem obserwują, jak na ich oczach rodzą się nowe gwiazdy polskiej sceny. Poprzednią edycję show wygrał Jasiek Piwowarczyk - właśnie podopieczny Margaret. Piosenkarka, która zasiadała w jury dwóch edycji "The Voice of Poland", słynie z tego, że nawet po zakończeniu przygody z produkcją dalej wspiera członków swoich drużyn. Niedawno, razem z mężem, pomogła w debiucie Liny - także znanej z "Voice'a". Mimo sukcesów jako jurorka artystka zdecydowała się na zrezygnowanie z udziału w kolejnej odsłonie programu. Pod oficjalnym ogłoszeniem, że jej miejsce zajmie Edyta Bartosiewicz, Jamroży napisała: 

No i świetnie - skwitowała piosenkarka pod postem.

Skąd taka decyzja? Skontaktowaliśmy się z managementem Margaret. Przed wokalistką liczne zobowiązania zawodowe. 

MARGARET ODPOWIADA NA KOMENTARZE, ŻE NIE UMIE ŚPIEWAĆ

Margaret odeszła z "The Voice of Poland"!

Jak udało nam się dowiedzieć, Margaret zrezygnowała z udziału w "The Voice of Poland" ze względu na napięty grafik. Wokalistka jesienią skupiać się będzie na promocji swojego kolejnego krążka "TRIPOLAR", zawierającego materiał z prezentowanych przez nią EP-ek. 

Najważniejsze "voice'owe" plany Margaret na jesień to wydanie albumu "TRIPOLAR", do którego nasza Primabalerina szykuje wyjątkowy koncert premierowy. Stay tuned - podaje management piosenkarki. 

Czekamy!

Uśmiechnięta piosenkarka Margaret w ciemnozielonej marynarce. O jej odejściu z The Voice of Poland przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 21
Margaret
The Voice of Poland