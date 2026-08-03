Margaret odeszła z "The Voice of Poland"! Znamy powody decyzji

Margaret żegna się z "The Voice of Poland", a jej miejsce zajmie Edyta Bartosiewicz. Telewizja Polska poinformowała o zmianach we flagowym formacie muzycznym, który mimo upływu lat nie traci na popularności. Widzowie z zapartym tchem obserwują, jak na ich oczach rodzą się nowe gwiazdy polskiej sceny. Poprzednią edycję show wygrał Jasiek Piwowarczyk - właśnie podopieczny Margaret. Piosenkarka, która zasiadała w jury dwóch edycji "The Voice of Poland", słynie z tego, że nawet po zakończeniu przygody z produkcją dalej wspiera członków swoich drużyn. Niedawno, razem z mężem, pomogła w debiucie Liny - także znanej z "Voice'a". Mimo sukcesów jako jurorka artystka zdecydowała się na zrezygnowanie z udziału w kolejnej odsłonie programu. Pod oficjalnym ogłoszeniem, że jej miejsce zajmie Edyta Bartosiewicz, Jamroży napisała:

No i świetnie - skwitowała piosenkarka pod postem.

Skąd taka decyzja? Skontaktowaliśmy się z managementem Margaret. Przed wokalistką liczne zobowiązania zawodowe.

MARGARET ODPOWIADA NA KOMENTARZE, ŻE NIE UMIE ŚPIEWAĆ

Margaret odeszła z "The Voice of Poland"!

Jak udało nam się dowiedzieć, Margaret zrezygnowała z udziału w "The Voice of Poland" ze względu na napięty grafik. Wokalistka jesienią skupiać się będzie na promocji swojego kolejnego krążka "TRIPOLAR", zawierającego materiał z prezentowanych przez nią EP-ek.

Najważniejsze "voice'owe" plany Margaret na jesień to wydanie albumu "TRIPOLAR", do którego nasza Primabalerina szykuje wyjątkowy koncert premierowy. Stay tuned - podaje management piosenkarki.

Czekamy!