Nietrzeźwy kierowca w Siemianowicach Śląskich. 44-latek miał ponad 4 promile

Interwencja policji na terenie firmy w Siemianowicach Śląskich

Do zdarzenia doszło 29 lipca 2026 roku, gdy 44-letni obywatel Białorusi przyjechał pojazdem ciężarowym na miejsce rozładunku towaru. Po zaparkowaniu ciężarówki mężczyzna wysiadł z kabiny, a jego zachowanie wzbudziło niepokój pracownika ochrony. Podejrzewając, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, pracownik niezwłocznie powiadomił o swoich spostrzeżeniach policjantów. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości potwierdziło obawy zgłaszającego, ponieważ wykazało ponad 4 promile alkoholu w organizmie 44-latka.

Szybki wyrok dla nietrzeźwego kierowcy ciężarówki

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Już 30 lipca 2026 roku obywatel Białorusi został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, aby odpowiedzieć za swoje zachowanie. Sąd uznał 44-latka za winnego i wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 2 lata. Wobec kierowcy orzeczono także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 5 lat. Dodatkowo mężczyzna musi zapłacić nawiązkę w kwocie 7000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także grzywnę w wysokości 7000 zł.

Wniosek o powrót 44-latka do kraju pochodzenia

W związku z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa policjanci podjęli dalsze kroki służbowe. Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich wystąpiła do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji, która zobowiąże 44-letniego obywatela Białorusi do powrotu do kraju pochodzenia. Policjanci zaznaczają, że jest to kolejny przypadek nietrzeźwego kierowcy ciężarówki na terenie miasta. Mundurowi apelują o reagowanie na nieodpowiedzialne zachowania osób pod wpływem alkoholu, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: Policja.pl