Znęcanie się nad psem w powiecie wysokomazowieckim. 30-latek trafił do aresztu

Policjanci z Wysokiego Mazowieckiego zabezpieczyli narkotyki

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu, którego podejrzewano o znęcanie się nad własnym psem. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zdecydowali o przeszukaniu domu mężczyzny. Podczas tej interwencji policjanci odnaleźli i zabezpieczyli substancje psychotropowe, określane jako **tak zwany kryształ**. Mundurowi zgromadzili dowody, które stały się podstawą do dalszych działań prokuratorskich.

Nagrywał telefonem czynności seksualne ze zwierzęciem

Śledczy zajmujący się tą sprawą ustalili szczegóły dotyczące traktowania zwierzęcia przez właściciela. Z ich ustaleń wynika, że 30-latek podejmował wobec swojego psa czynności o charakterze seksualnym. Mężczyzna miał utrwalać te zdarzenia za pomocą swojego telefonu komórkowego. Przygotowane w ten sposób nagrania były następnie udostępniane przez niego innym osobom. Wszystkie te informacje zostały uwzględnione w materiale dowodowym przygotowanym przez policję.

Tymczasowy areszt i groźba 15 lat więzienia

Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie 30-latkowi zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzęciem oraz rozpowszechniania treści pornograficznych z jego udziałem. Mieszkaniec powiatu odpowie również za posiadanie środków odurzających. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Sąd przychylił się do tego wniosku, wyznaczając okres aresztu na 3 miesiące. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara do **15 lat pozbawienia wolności**.

Źródło: Policja.pl