Justyna Steczkowska bawiła się na koncercie Kanye Westa. Gwiazda nie przejmuje się skandalami rapera?

Justyna Steczkowska zachwycona koncertem Kanye Westa

Justyna Steczkowska pochwaliła się ostatnią zagraniczną wycieczką. Piosenkarka razem z synową Ksenią udała się do Madrytu. W stolicy Hiszpanii odbył się jeden z nielicznych koncertów Kanye Westa w ramach aktualnej trasy koncertowej. Kobiety chętnie relacjonowały swoje wieczorne wyjście. Po opublikowanych relacjach na Instagramie można wywnioskować, że znakomicie bawiły się na występie znanego rapera. Nie można zaprzeczyć, że West przygotował imponujące widowisko. Mimo tego obecność Steczkowskiej na jego koncercie była zaskoczeniem dla wielu osób. Problem w tym, że Kanye ma za sobą kilka wielkich skandali. W sprawie jego koncertu w Polsce interweniowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a show w Chorzowie ostatecznie się nie odbyło. Dlaczego pójście na koncert Westa jest kontrowersyjne?

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Justyna Steczkowska o relacji z najstarszym synem. Nigdy tego nie mówiła

Skandale Kanye Westa

Jak już przypominaliśmy w magazynie ESKA Story, artysta w ostatnich latach nie jest mile widziany w wielu miejscach. Powodem są jego kontrowersyjne, krzywdzące wypowiedzi. Publikował antysemickie wpisy, promował rasistowski ruch "White Lives Matter", publicznie popierał Hitlera, negował Holocaust, a niewolnictwo nazwał "wyborem". To tylko kilka z przykładów jego skandalicznych zachowań.

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Odwołany koncert w Polsce

Kanye West miał wystąpić w Polsce. W czerwcu planowano jego koncert w Chorzowie, jednak wydarzenie odwołano po negatywnych reakcjach na ogłoszenie. Do organizatorów apelowało nawet Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.