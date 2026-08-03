Justyna Steczkowska bawiła się na koncercie Kanye Westa. Gwiazda nie przejmuje się skandalami rapera?

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Justyna Steczkowska zachwycona koncertem Kanye Westa
Justyna Steczkowska pochwaliła się ostatnią zagraniczną wycieczką. Piosenkarka razem z synową Ksenią udała się do Madrytu. W stolicy Hiszpanii odbył się jeden z nielicznych koncertów Kanye Westa w ramach aktualnej trasy koncertowej. Kobiety chętnie relacjonowały swoje wieczorne wyjście. Po opublikowanych relacjach na Instagramie można wywnioskować, że znakomicie bawiły się na występie znanego rapera. Nie można zaprzeczyć, że West przygotował imponujące widowisko. Mimo tego obecność Steczkowskiej na jego koncercie była zaskoczeniem dla wielu osób. Problem w tym, że Kanye ma za sobą kilka wielkich skandali. W sprawie jego koncertu w Polsce interweniowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a show w Chorzowie ostatecznie się nie odbyło. Dlaczego pójście na koncert Westa jest kontrowersyjne?
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Skandale Kanye Westa
Jak już przypominaliśmy w magazynie ESKA Story, artysta w ostatnich latach nie jest mile widziany w wielu miejscach. Powodem są jego kontrowersyjne, krzywdzące wypowiedzi. Publikował antysemickie wpisy, promował rasistowski ruch "White Lives Matter", publicznie popierał Hitlera, negował Holocaust, a niewolnictwo nazwał "wyborem". To tylko kilka z przykładów jego skandalicznych zachowań.
Odwołany koncert w Polsce
Kanye West miał wystąpić w Polsce. W czerwcu planowano jego koncert w Chorzowie, jednak wydarzenie odwołano po negatywnych reakcjach na ogłoszenie. Do organizatorów apelowało nawet Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Liczę, że organizatorzy koncertu pójdą po rozum do głowy i zdecydują się na brak realizacji tego wydarzenia. Jestem przekonana o tym, że cały rząd stanie w obronie naszych polskich wartości, przeciwko propagowaniu ideologii neonazistowskiej - mówiła jeszcze przed odwołaniem koncertu Marta Cienkowska.