Oszustwa w gminie Końskie. Czterech mężczyzn zatrzymanych za metodę na policjanta

Próba oszustwa seniorki w gminie Końskie

Zdarzenie miało swój początek 27 lipca 2026 roku, kiedy do 80-letniej mieszkanki gminy Końskie zadzwonił nieznany mężczyzna podający się za funkcjonariusza. Rozmówca poinformował seniorkę o rzekomym wypadku spowodowanym przez członka jej rodziny i pod pretekstem konieczności załatwienia sprawy próbował nakłonić ją do przekazania gotówki. Dzięki skutecznej pracy kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Końskich oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kobieta nie straciła swoich oszczędności. Mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 34 lat, którzy pojawili się na miejscu, aby odebrać przygotowane pieniądze.

Kolejne zatrzymania na terenie Polski

W toku dalszych czynności funkcjonariusze zidentyfikowali i ujęli dwóch kolejnych podejrzanych o udział w tym procederze. Na terenie województwa mazowieckiego policjanci zatrzymali 29-latka, natomiast w województwie śląskim w ręce mundurowych wpadł 30-letni mężczyzna. Z ustaleń śledczych wynika, że wszyscy czterej zatrzymani mieli związek z przestępczą działalnością. Dodatkowo zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że 34-letni podejrzany może mieć związek z innym oszustwem popełnionym w województwie łódzkim. W tamtym przypadku pokrzywdzona seniorka straciła ponad 150 000 zł.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Końskich wszyscy podejrzani zostali doprowadzeni do miejscowego sądu. Organ ten zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za oszustwo oraz usiłowanie oszustwa zatrzymanym grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci przy okazji tej sprawy przypominają, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani pozostawianie gotówki w umówionych miejscach. W sytuacjach podejrzenia próby oszustwa należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112.

Źródło: Policja.pl