Joanna Krupa ujawnia koszmar małżeństwa. Gorzkie słowa o byłym mężu

Rozstanie Joanny Krupy z ojcem jej dziecka

Od wielu lat Joanna Krupa aktywnie działa w branży modowej. W Polsce zyskała status gwiazdy głównie za sprawą prowadzenia formatu "Top Model". Zawsze pragnęła macierzyństwa, ale mamą została dość późno. Przez długi czas to kariera zawodowa była dla niej priorytetem, a dla pewności zdecydowała się na zamrożenie jajeczek. Cel osiągnęła podczas drugiego małżeństwa, u boku 53-letniego Douglasa Nunesa. Ślub odbył się w Krakowie w 2018 roku, a dwanaście miesięcy później urodziła się ich córeczka, Asha-Leigh Nunes.

Dziewczynka jest prawdziwym oczkiem w głowie prowadzącej "Top Model". Pojawienie się dziecka nie zdołało jednak uratować jej drugiego związku małżeńskiego. W marcu 2023 roku gwiazda oficjalnie ogłosiła separację z Nunesem, a po kilku miesiącach sfinalizowano rozwód. Od tego momentu byli partnerzy utrzymują relacje wyłącznie w kwestiach dotyczących ich córki.

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Szokujące fakty z małżeństwa Joanny Krupy

Niedawno Joanna Krupa wzięła udział w podcaście Kozaczka, gdzie zdecydowała się na bolesne wyznanie dotyczące jej życia z amerykańskim przedsiębiorcą. Okazało się, że układ ten był dla niej wyniszczający, a sformalizowanie rozstania wcale nie zakończyło kłopotów. Gwiazda otwarcie zarzuciła byłemu mężowi stosowanie wobec niej przemocy psychicznej i ujawniła wstrząsające szczegóły.

Jakbym nie miała córki, to już byśmy pewnie dawno nie rozmawiali ze sobą, bo to jest toksyczna relacja tak naprawdę. Słowa, co ja słyszę poniżające to jest ponad wszystko. Wiesz, mojemu najgorszemu wrogowi bym nie życzyła takiej relacji. [...] Jakbym nie miała Ashy, to bym bardzo żałowała. Te moje lata stracone, te okropne słowa, co uderzają mnie. Nie tylko mnie, bo też moją mamę, nawet Justynkę, moją menadżerkę - wyznała Krupa.

Modelka przywołała sytuację, w której jej były partner całkowicie zlekceważył jej matkę, co rzekomo było stałym elementem jego zachowania. Mama Joanny rzekomo wielokrotnie była świadkiem tego, jak zięć odnosił się do jej córki. Jakiś czas temu Krupa wyjawiła, że Nunes posiada klucze do jej posiadłości, aby móc bez przeszkód widywać się z Ashą. Taki stan rzeczy wywołał stanowczy sprzeciw jej matki, która nalegała na wymianę zamków w drzwiach.

Moja mama bardzo to przeżywa, bo wiadomo, ona nie chce pozwolić, żeby jej córka takie rzeczy przechodziła. To ją też boli. A moja mama znowu do mnie mówiła, że jestem jakąś wariatką. Błagała, żebym zmieniła klucze do domu. Mówiła: "Weź, nie wpuszczaj go!" - wspominała modelka.

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