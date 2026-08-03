Kolizja w Jaworzniku. Pijany 25-latek z trzema zakazami prowadzenia pojazdów został aresztowany

Zagrożenia wynikające z jazdy pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu świadczy o braku wyobraźni oraz odpowiedzialności za własne zachowanie. Nawet niewielka ilość substancji odurzających w organizmie negatywnie wpływa na koncentrację i znacząco opóźnia czas reakcji kierowcy. Policjanci każdego dnia zatrzymują osoby, które decydują się na taki krok, często nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzają dla siebie i innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze regularnie przypominają, że nietrzeźwy kierowca jest niebezpieczeństwem na drodze.

Szczegóły kolizji drogowej w Jaworzniku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę 29 lipca 2026 roku około godziny 15:00 w Jaworzniku. Według ustaleń mundurowych kierujący peugeotem wykonywał manewr skrętu w ulicę Kielecką. Podczas tego manewru mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu renault, co doprowadziło do zderzenia obu samochodów. Bezpośrednio po spowodowaniu kolizji sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Szybkie zatrzymanie pijanego 25-latka

Dzięki współpracy z poszkodowanym uczestnikiem kolizji policjanci szybko ustalili, dokąd udał się kierowca peugeota. Okazało się, że mężczyzna wjechał na teren jednej z prywatnych posesji, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 25-latek miał 3,3 promila alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności policjanci odkryli, że zatrzymany posiadał trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Tymczasowy areszt dla sprawcy zdarzenia

Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po jego wytrzeźwieniu myszkowscy mundurowi oraz Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowali do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 25-latka na okres 2 miesięcy. Sprawa pokazuje, że mimo zaostrzonych przepisów i regularnych kontroli wciąż nie brakuje osób łamiących prawo na drogach.

Apel policji o rozwagę i reagowanie na zagrożenia

Mundurowi nieustannie apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej rozwagi. Spożyty alkohol obniża zdolność koncentracji, zmniejsza szybkość reakcji i może prowadzić do błędnej oceny odległości oraz prędkości innych pojazdów. Policja zachęca również do reagowania na każdą sytuację, która może świadczyć o niebezpiecznym zachowaniu na drodze. Wspólna dbałość o bezpieczeństwo może zapobiec wielu groźnym zdarzeniom drogowym.

Źródło: Policja.pl