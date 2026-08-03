Kluczowa informacja o przylocie siatkarzy! Polska czekała na ten komunikat. O tej godzinie wylądują w Warszawie

Siatkarze bez taryfy ulgowej. Nikola Grbić stanowczo o wolnym

Polska reprezentacja obroniła mistrzowski tytuł w Lidze Narodów w niedzielę, 2 sierpnia, wygrywając ze Stanami Zjednoczonymi 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) w niezwykle zaciętym finale. Natomiast w półfinałowym spotkaniu Polacy bez większych problemów rozprawili się ze Słowenią 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Zwycięstwo nad drużyną z USA wprawiło naszych zawodników w doskonały nastrój. Tomasz Fornal, uhonorowany statuetką MVP całego turnieju, w żartach ogłosił trzy dni urlopu. Szybko ostudził ten zapał szkoleniowiec polskiej kadry. Nikola Grbić wyraźnie przekazał, że żadnych nadprogramowych dni odpoczynku nie przewiduje. Taka decyzja trenera nie dziwi, ponieważ już 9 września rozpoczynają się mistrzostwa Europy, na których polska drużyna bez wątpienia zagra jako jeden z głównych faworytów do złota.

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Ja nie wiem, kto to powiedział. Może to jest presja, którą ty chcesz wywrzeć na mnie (Grbić zwrócił się do dziennikarza Polsat Sport- red.), ale nie, nie. Jedziemy tak, jak zaplanowaliśmy

– zaznaczył serbski trener. Choć zawodnicy nie dostali dłuższego urlopu, polscy fani będą mieli okazję, aby wyrazić swoją wdzięczność i podziękować drużynie za sukces. Właśnie podano szczegółowe informacje dotyczące planowanego lądowania polskiej reprezentacji na lotnisku imienia Chopina w Warszawie.

Kiedy przylatują siatkarze? Powitanie w Warszawie

Dla sympatyków siatkówki to bardzo ważna wiadomość. Na ten komunikat wyczekiwała niemal cała Polska, ponieważ kibice chcą osobiście powitać naszych graczy po triumfie w Lidze Narodów. Wielu z nich planuje też śledzić to wydarzenie przed ekranami telewizorów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PZS, samolot z reprezentantami Polski ma dotrzeć do Warszawy punktualnie o 7.30. Następnie, między 8.30 a 9.15 w hotelu Marriott Courtyard na Okęciu, odbędzie się uroczyste przywitanie drużyny oraz konferencja z udziałem dziennikarzy. Należy jednak brać pod uwagę, że podróż lotnicza z Chin może ulec pewnym opóźnieniom. Najistotniejszy jest jednak fakt, że polscy siatkarze niebawem wrócą do kraju.

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