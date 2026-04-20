Marcin Prokop milczał w pracy o rozwodzie. Agustin Egurrola zdradza kulisy i proponuje mu rozmowę

W aktualnym, 17. sezonie programu "Mam Talent!" uczestników oceniają piosenkarki Agnieszka Chylińska i Julia Wieniawa, były prowadzący show Marcin Prokop oraz powracający po kilkuletniej przerwie choreograf Agustin Egurrola. Ostatnimi czasy wiele mówiło się w mediach przede wszystkim na temat rozstania Prokopa z żoną. Wiemy, czy za kulisami talent show TVN prezenter rozmawiał o tym z kolegami.

Marcin Prokop rozwodzi się z żoną. Nie zabrakło plotek o romansie

Wieści o rozstaniu Prokopów nadeszły bardzo niespodziewanie. Związana ze sobą od ponad dwóch dekad para postanowiła w pokojowych nastrojach zakończyć swoje małżeństwo, o czym poinformowała w mediach społecznościowych, by uniknąć wszelkich niedomówień. Nie trzeba było długo czekać na pojawienie się rozmaitych spekulacji. Doszło nawet do plotek dotyczących rzekomego romansu, jaki Marcin Prokop miał mieć z piosenkarką Mery Spolsky... Prezenter podszedł do wszystkiego z dystansem, a sama artystka wyprawiła się do "Dzień Dobry TVN", by zdementować sensacyjne doniesienia.

Prokop nie chciał rozmawiać o rozwodzie? Egurrola oferuje mu wsparcie

Na planie drugiego półfinału "Mam Talent!" do głośnego rozwodu swojego kolegi odniósł się Agustin Egurrola. W rozmowie z Adrianem Rybakiem dla Eska.pl choreograf zdradził, że jury za kulisami rozmawia ze sobą na ważne, osobiste tematy, jednak ze strony Prokopa akurat nie padła kwestia głośnego medialnie rozwodu. Zaznaczył jednak, że jeśli kolega będzie chciał porozmawiać na tak niełatwy temat, to może na niego liczyć.

"Oczywiście, że rozmawiamy o rzeczach, które nas nurtują. Na razie jeszcze z Marcinem o tym nie rozmawiałem. Widocznie nie chciał o tym rozmawiać, ale powiem [tak]: jak będzie chciał, jak będzie potrzebował rozmowy ze mną na ten temat, to zawsze jestem do dyspozycji" - powiedział Egurrola.

