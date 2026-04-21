Sylwia Bomba zapowiada założenie kanału na YouTube 8-letniej córce. "Wzbraniałam się"

Co z pokazywaniem dzieci w Internecie? Na to pytanie nie ma odpowiedzi, z którą zgadzałby się każdy. Podczas gdy nie tylko w Polsce trwa dyskusja nad zamknięciem dostępu do social mediów najmłodszym, Sylwia Bomba wyskoczyła z planami założenia swojemu dziecku kanału na YouTube.

Sylwia Bomba chce założyć kanał na YouTube ośmioletniej córce

Sylwia Bomba dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą programu stacji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Mogliśmy ją też oglądać w innych show, chociażby w "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami". Ponadto celebrytka zasłynęła swoją wielką metamorfozą, otwartej walce z insulinoopornością, a ostatnio także... książkami dla dzieci "Bombowa ekipa". Tworzy je ze swoim partnerem Gregiem Collinsem, z którym wychowuje córkę Tosię z poprzedniego związku.

Ostatnio Bomba odpowiadała na pytania zadane przez jej obserwatorów na Instagramie. Zagajona o założenie odrębnego profilu dla ośmiolatki, celebrytka wytłumaczyła, że choć długo nie chciała pozwalać Tosi na obecność w sieci, to teraz przychyla się do założenia jej własnego kanału na YouTube. Dziewczynka ma świetnie czuć się przed kamerą i czerpać z tego wielką radość, co odziedziczyła po mamie.

"Bardzo długo się wzbraniałam, ale Tosia ma taki fun z nagrań, przynosi jej to tyle radości i przygód i możliwości rozwoju, że planujemy jej kanał na YT. Tosia to uwielbia, napatrzyła się na swoją mamę i na ten moment bardzo cieszy ją ta myśl, bo nagrania kojarzą jej się głównie z zabawą" - napisała.

"Nie wyobrażam sobie pokazać porodu"

W dalszej części odpowiedzi Sylwia Bomba nie ukrywa, że nie jest pewna, czy dobrze robi, w ogóle pokazując internautom swoje dziecko. W komentarzach pod filmikami z udziałem ośmiolatki nie brakuje wyrazów oburzenia tak częstymi występami Tosi na śledzonym przez prawie milion osób Instagramie mamy. Jak jednak podkreśla Bomba, robi to z pełnym poszanowaniem granic córki. Podała też mocne przykłady tych aspektów macierzyństwa, których na pewno by nie wrzuciła do sieci.

"Czy to dobrze, że pokazuję dziecko? NIE WIEM. Życie pokaże. Pokazuję je według mojej granicy i nie przekraczając granic Tosiowych. Nie wyobrażam sobie pokazać dziecka w kąpieli, przebierania pieluchy czy w trakcie porodu" - czytamy.

Myślicie, że w słowach o porodzie Sylwia miała na myśli kogoś konkretnego? Czy ośmioletnia Tosia faktycznie zostanie youtuberką? Być może przekonamy się o tym już niedługo.

