Mery Spolsky jest w końcu z Prokopem? Ujawniła prawdę o swoim związku

Marcin Prokop rozbawiony plotkami o jego rozstaniu

Marcin Prokop doskonale wie, jak działają media, sam jest bowiem silnie z nimi związany od wielu, wielu lat. Na szum wokół jego rozstania z Marią Prażuch-Prokop zareagował zatem z lekkim dystansem, publikując w mediach społecznościowych ironiczny wpis.

Pracuję w show-biznesie od 25 lat. Nagrałem w tym czasie kilkadziesiąt różnych programów, byłem naczelnym kilku gazet, napisałem kilkanaście książek, udzieliłem setek wywiadów (w których czasem mówiłem niegłupie rzeczy), dostałem parę nagród (w tym tak prestiżową i oczywiście w pełni zasłużoną jak "Viva! Najpiękniejsi") oraz stałem na zdjęciu obok Britney Spears. Ale nigdy nikt nie interesował się mną nawet w połowie tak bardzo, jak w momencie, kiedy zmieniłem stan cywilny. Chyba muszę przemyśleć swoją pracę i przewartościować wiele rzeczy - napisał.

Marcin Prokop i Mery Spolsky mają romans?

Tuż po tym, jak dowiedzieliśmy się o rozstaniu Prokopów, media i internet zalała fala domysłów i szybko okazało się, że prezenter ma rzekomo romans z Mery Spolsky. "To pewnie przez tę piosenkę, którą nagrałam z cztery lata temu, gdzie był taki jeden tekst o Prokopie" - śmiała się gwiazda na TikToku.

Mery Spolsky ujawnia szczegóły związku

Celebrytka poszła jednak o krok dalej i zawędrowała aż na kanapę "Dzień Dobry TVN", co zresztą zapowiedziała w swoich social mediach prześmiewczym wpisem "Czy będzie mój chłopak Marcin Prokop?". Wprawdzie Mery Spolsky porozmawiała z Pauliną Krupińska i Damianem Michałowskim o swojej spektakularnej przemianie, nie owijała jednak w bawełnę i wprost przyznała, po co tu przyszła.

Przyszłam tutaj zdementować wszelkie plotki o moim romansie z Marcinem Prokopem - zaczęła.

Następnie ujawniła, że owszem, jest w związku - ale bynajmniej nie z Prokopem. Ujawniła tożsamość swego ukochanego. "Jestem z Mateuszem Golisem, który jest operatorem, z którym robimy razem klipy, sesje zdjęciowe, więc chętnie o nim mówię" - skwitowała.

