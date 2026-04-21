Sensacyjna porażka Julii Szeremety w Pucharze Świata. Liderka rankingu odpada po pierwszej walce

Koniec marzeń Julii Szeremety o złocie w Pucharze Świata

Nasza reprezentantka zainaugurowała zmagania w wadze do pięćdziesięciu siedmiu kilogramów od etapu jednej ósmej finału, stając do ringu naprzeciwko węgierskiej przeciwniczki. Niestety kibice nie zobaczą już kolejnych występów Polki w brazylijskim turnieju.

Początek starcia zapowiadał się bardzo obiecująco, ponieważ w pierwszej odsłonie Szeremeta zdecydowanie dominowała nad rywalką i wygrała ten fragment walki dziesięć do dziewięciu na kartach całej piątki sędziowskiej. Sytuacja uległa jednak drastycznej zmianie w drugim starciu, kiedy to trzech oceniających przyznało wyraźną wygraną reprezentantce Węgier.

Trudna przeprawa polskiej pięściarki. Julia Szeremeta w opałach

Trzecia runda zmusiła obie pięściarki do zdecydowanych ataków, gdyż zawodniczki miały pełną świadomość, że jest to decydujący moment całego pojedynku. Na ringu można było zaobserwować wiele dynamicznych wymian ciosów oraz wyczerpującej walki w klinczu, dlatego o końcowym triumfie zadecydował ostateczny werdykt sędziowski.

Bolesny werdykt dla Julii Szeremety. Vladislava Kukhta wygrywa na punkty

Arbitrzy nie byli jednomyślni, ale ostatecznie awans do fazy ćwierćfinałowej wywalczyła Vladislava Kukhta. Trójka sędziów wskazała rezultat dwadzieścia dziewięć do dwudziestu ośmiu dla węgierskiej zawodniczki, podczas gdy dwóch pozostałych oceniających widziało wygraną Polki stosunkiem punktów dwadzieścia dziewięć do dwudziestu ośmiu oraz trzydzieści do dwudziestu siedmiu.

Taki obrót spraw jest powszechnie traktowany w kategoriach ogromnej sensacji na bokserskiej arenie. Nasza reprezentantka do tej pory seryjnie sięgała po laury w międzynarodowych zmaganiach, wliczając w to srebrny medal na mistrzostwach globu World Boxing oraz podium wywalczone podczas zeszłorocznej edycji Pucharu Świata w Brazylii, jednak tym razem musiała pożegnać się z nadziejami na triumf już po pierwszej walce.

Skala tej sportowej niespodzianki jest tym większa, że według oficjalnych notowań federacji World Boxing polska zawodniczka wchodziła do rywalizacji jako absolutna liderka globalnego zestawienia w kategorii wagowej do pięćdziesięciu siedmiu kilogramów.