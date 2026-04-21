Rodzina królewska wspomina Elżbietę II w setne urodziny. Król wbił przy okazji szpilę bratu?

Choć oficjalne urodziny królowej Elżbiety II odbywały się w czerwcu, w rzeczywistości monarchini, która przy urodzeniu wcale miała nie zostać królową, przyszła na świat 21 kwietnia. W 2026 roku minęła setna rocznica tego dnia, którą obchodzono w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach Wspólnoty Narodów. Król Karol III opublikował krótkie przemówienie, analizowane teraz z uwagi na pewne szczególne słowa...

Elżbieta II obchodziłaby setne urodziny. Zmarła, mając 96 lat

Wyjątkowy jubileusz stał się okazją, by powróciły wspomnienia o zmarłej we wrześniu 2022 roku królowej. Elżbieta II była najdłużej panującą monarchinią w brytyjskiej historii - panowanie przejęła po zmarłym ojcu w 1952 roku, mając zaledwie 26 lat. Młoda królowa zmodernizowała rodzinę królewską, prowadząc kraj przez liczne przemiany XX i XXI wieku. Udało jej się dożyć platynowej rocznicy objęcia tronu, którą Brytyjczycy hucznie obchodzili w czerwcu 2022 roku. Zmarła trzy miesiące później w ukochanej Szkocji.

Karol III wspomina "ukochaną matkę". Kilka słów rozpoczęło spekulacje

Z okazji setnej rocznicy urodzin królowej panujący obecnie król nagrał krótkie przemówienie ku jej czci. W trzyminutowym filmie Karol III odniósł się do dziedzictwa zmarłej matki, obietnic złożonych przez nią w młodości i wyjątkowego poczucia humoru. Jednak to słowa o współczesności wywołały poruszenie.

"Podejrzewam, że wiele w czasach, w których dziś żyjemy, mogłoby ją głęboko martwić, ale nabieram otuchy dzięki jej wierze w to, że dobro zawsze zwycięży i że jaśniejszy świt nigdy nie jest zbyt daleko za horyzontem" - powiedział monarcha.

Choć Karol III użył ogólnych sformułowań, wiele osób zastanawia się, czy takie odniesienie do teraźniejszości mogło być nie tylko słowami na temat sytuacji politycznej, ale przede wszystkim szpilką wbitą bratu - byłemu księciu Andrzejowi, który sprowadził na króla i jego otoczenie wielki skandal. Jeszcze za życia Elżbiety II kontrowersyjny royals był odsunięty od funkcji w rodzinie królewskiej, a aktualnie jest już pozbawiony wszelkich honorów, zdegradowany do pozycji zwykłego obywatela i mieszka w starym domku holenderskim. Wszystko przez skandal związany z jego powiązaniami ze skazanym przestępcą seksualnym, Jeffreyem Epsteinem, oraz zarzuty molestowania skierowane bezpośrednio w jego kierunku.

