Tak wyglądała Dominika Serowska zanim w jej życiu pojawił się Hakiel. Zdjęcia robią furorę w sieci [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-24 11:11

Dominika Serowska, która przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu u boku Marcina Hakiela, nie przestaje zadziwiać. Celebrytka postanowiła wziąć udział w noworocznym wyzwaniu i opublikowała serię zdjęć sprzed lat. Takiej wersji partnerki słynnego tancerza internauci jeszcze nie znali!

Kariera Dominiki Serowskiej nabiera tempa z każdym miesiącem. Choć wielu kojarzy ją głównie jako partnerkę Marcina Hakiela, Serowska ma na koncie udział w popularnych formatach, takich jak „Orzeł czy reszka”, „Królowa przetrwania” czy „99. Gra o wszystko”. Celebrytka nie zamierza na tym poprzestać – niedawno ogłosiła poszukiwania menadżera, który profesjonalnie pokieruje jej dalszymi krokami w mediach. W grudniu 2024 roku życie Dominiki wywróciło się do góry nogami, gdy na świat przyszedł syn jej i Marcina – Romeo. Mimo nowych obowiązków rodzicielskich, Serowska znajduje czas, by podtrzymywać zainteresowanie internautów swoim profilem na Instagramie. To właśnie tam, wraz z początkiem roku, opublikowała kadry, które stały się prawdziwym hitem sieci.

Polecany artykuł:

Dominika Serowska ze szczerością o świętach. "Ja nie gotuję!"
Królowe Matki odc. 3- Dominika Serowska o presji wywieranej na matki.

Zdjęcia sprzed dekady

Dominika Serowska to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w mediach społecznościowych. Choć rozpoznawalność zyskała dzięki związkowi z Marcinem Hakielem, ambitna brunetka konsekwentnie buduje własną markę. Pojawia się w programach telewizyjnych, bryluje na ściankach i dzieli się życiem prywatnym z niemal 50-tysięcznym gronem fanów. Ostatnio jednak zamiast teraźniejszości, pokazała fascynującą przeszłość.

Ukochana tancerza postanowiła dołączyć do corocznego trendu i pokazała zdjęcia z 2016 roku. Internauci mogli zobaczyć Dominikę w zupełnie innych okolicznościach niż te, do których przywykli na czerwonych dywanach. Serowska udostępniła wspomnienia z podróży, m.in. do Dubaju, na Teneryfę, czy do Berlina. Na udostępnionych zdjęciach widzimy kobietę cieszącą się życiem - od sylwestrowych szaleństw w masce aż po zabawne kadry w kapeluszu kowbojskim. Mimo upływu lat, partnerka Hakiela wygląda niemal identycznie jak w 2016 roku. Te same rysy twarzy i promienny uśmiech sprawiają wrażenie, jakby czas dla niej stanął w miejscu.

Tak wyglądała Dominika Serowska zanim w jej życiu pojawił się Hakiel. Zdjęcia robią furorę w sieci
Galeria zdjęć 15
Dominika Serowska