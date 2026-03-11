Marcelina Zawadzka opuściła zaatakowany Dubaj. Gwiazda Polsatu zabrała synka i ukryła się u rodziców

Polskie gwiazdy w Dubaju. Lil Masti i Agnieszka Włodarczyk ignorują niebezpieczeństwo

Napięcie na Bliskim Wschodzie stale rośnie i dotyka coraz większej liczby państw. Działania zbrojne dotarły nawet do niezwykle popularnego wśród celebrytów Dubaju. W sobotę 28 lutego na to największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadły pociski wystrzelone przez Iran. Atak stanowił bezpośrednią odpowiedź na wcześniejszą ofensywę wojsk amerykańskich i izraelskich, co sprowokowało stronę irańską do uderzeń w amerykańskie placówki na całym globie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej kategorycznie odradzało podróżowanie w tamte rejony, jednak wiele znanych osób zupełnie bagatelizuje oficjalne komunikaty. Mimo wyraźnego zagrożenia z powietrza influencerzy wciąż kreują w sieci wizję sielankowego życia. Aniela Woźniakowska występująca pod pseudonimem Lil Masti zadeklarowała niedawno chęć przeprowadzki do tej luksusowej metropolii. Internetowa twórczyni planuje zabrać tam swojego nowonarodzonego syna i na stałe cieszyć się wysokimi temperaturami.

Podobne podejście zaprezentowała Agnieszka Włodarczyk, która uspokajała internautów i zachwalała skuteczność miejscowych systemów obrony przeciwlotniczej. Aktorka po kilkutygodniowym urlopie wróciła do Polski w ubiegły wtorek razem z partnerem i dzieckiem. Na opuszczenie Bliskiego Wschodu zdecydowała się także Marcelina Zawadzka. Znana z anteny Polsatu prezenterka zamieszkała w Emiratach kilka miesięcy wcześniej. Choć zawsze podkreślała swoje przywiązanie do ojczyzny, to ostatecznie zmieniła miejsce zamieszkania ze względu na plany zawodowe swojego ukochanego.

"Ten Dubaj pojawił się ze względu na Maksa. On nie jest Polakiem, poznaliśmy się w Meksyku w ogóle. Cieszę się, że on mnie nigdy do tych Niemiec nie ciągnął - żartowała Zawadzka w rozmowie z "Super Expressem"."

Marcelina Zawadzka uciekła z ZEA. Była Miss Polonia relacjonuje chwile grozy

Wybrankiem modelki jest Max Gloeckner, niemiecki przedsiębiorca, który od paru lat posiada status rezydenta w Dubaju. To właśnie w tym arabskim państwie ulokował większość swoich interesów i mieszka tam również jego rodzina, w tym brat z najbliższymi. Właśnie ze względu na zobowiązania biznesowe partnera prezenterka zdecydowała się opuścić Polskę. Sytuacja zmieniła się drastycznie pod koniec lutego, kiedy to Zawadzka z płaczem opisywała w mediach społecznościowych uderzenia rakiet w infrastrukturę miasta.

"Mija godzina i następny rzut bombardowania, które na szczęście też zostało zestrzelone, było praktycznie... Maks mówi, że mniej więcej kilometr od nas. (...) Wyglądało, że to dzieje się bardzo blisko. Czujesz w sercu, czujesz w całym ciele takie wstrząsy i od razu chcesz się schować w środku w budynku, po drugie zejść niżej... - powiedziała wyraźnie poruszona Marcelina Zawadzka na swoim Instastories."

Ostatecznie była Miss Polonia podjęła decyzję o natychmiastowym powrocie do kraju. W ubiegłą sobotę opublikowała w internecie zdjęcie zrobione na pokładzie samolotu, na którym siedzi z synkiem Leonidasem i wspólnie podziwiają widoki za oknem. Poinformowała wówczas swoich obserwatorów, że późną nocą wylecieli z ogarniętego niepokojem terytorium. Podróż zakończyła się sukcesem i we wtorek prezenterka bezpiecznie wylądowała w ojczyźnie.

Prowadząca program "Farma" zamieściła wieczorem nagranie informujące o bezpiecznym dotarciu do domu swoich rodziców. W rodzinnym gronie zasiadła przed telewizorem, by obejrzeć produkcję ze swoim udziałem emitowaną na antenie Polsatu. Gwiazda zasugerowała jednocześnie, że wkrótce podzieli się z fanami znacznie obszerniejszą relacją z ostatnich przeżyć.

"30 min temu dotarliśmy do domu do Malborka i włączyliśmy "Farmę" z rodzinką. [...] Jesteśmy w domu u rodziców. Czekałam, żeby wam to powiedzieć. Tyle mam wam do powiedzenia. Może jutro zacznę opowiadać więcej. Teraz chciałam powiedzieć, że jesteśmy całą ferajną - dodała."

Marcelina Zawadzka o bezpiecznym życiu w Dubaju

